scorecardresearch
 

Feedback

केदारनाथ यात्रा मार्ग में वाहन पर गिरा बोल्डर, दो यात्रियों की मौत

सोनप्रयाग से आगे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक यात्री वाहन पर पत्थर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है. हादसे में एक अन्य यात्री घायल हो गया है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. 

Advertisement
X
उत्तराखंड: पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ वाहन. (Photo: ITG)
उत्तराखंड: पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हुआ वाहन. (Photo: ITG)

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड के पास मुंकटिया इलाके में एक यात्री वाहन पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया. इस हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने बताया कि सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड के पास एक वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त वाहन में 11 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल यात्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वाहन में सवार सभी यात्री उत्तरकाशी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. 

राहत-बचाव कार्य शुरू

सम्बंधित ख़बरें

Disasters in the Mountains: Severe Destruction in Uttarakhand and Himachal, Bridges Washed Away
चमोली में बारिश का कहर, देखते ही देखते सैलाब में बह गया पुल, Video  
Disaster in the Mountains: Chaos due to Floods and Landslides in Himachal and Uttarakhand
हिमाचल-उत्तराखंड में कुदरत का कहर: बाढ़-भूस्खलन से भारी तबाही, सैकड़ों मौतें 
भारी बारिश से पहाड़ी और मैदानी इलाके तबाही की चपेट में (File Photo: PTI)
उत्तराखंड-हिमाचल से लेकर कश्मीर और पंजाब तक बारिश का कहर... बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित 
himachal flood
शंखनाद: पहाड़ों में कुदरत का कहर, आई तबाही! 
punjab flood
उत्तराखंड से पंजाब तक बाढ़-भूस्खलन से हाहाकार! घरों में घुसा पानी, देखें रिपोर्ट 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा इतना भयावह था कि बोल्डर की चपेट में आने से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. 

पुलिस ने बताया कि घायल यात्री को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. मृतकों के शवों को निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. हादसे की सूचना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.

Advertisement

बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हाल के दिनों में भूस्खलन और बोल्डर गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement