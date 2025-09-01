केदारनाथ यात्रा मार्ग में वाहन पर गिरा बोल्डर, दो यात्रियों की मौत

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड के पास मुंकटिया इलाके में एक यात्री वाहन पर अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर गया. इस हादसे में दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने बताया कि सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड के पास एक वाहन पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने की सूचना मिली थी. उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त वाहन में 11 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल यात्री को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वाहन में सवार सभी यात्री उत्तरकाशी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

राहत-बचाव कार्य शुरू

प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा इतना भयावह था कि बोल्डर की चपेट में आने से वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि घायल यात्री को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. मृतकों के शवों को निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. हादसे की सूचना से यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.

Advertisement

बता दें कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हाल के दिनों में भूस्खलन और बोल्डर गिरने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है.

---- समाप्त ----