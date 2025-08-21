Uttarakhand: काशीपुर में छात्र ने शिक्षक को तमंचे से मारी गोली, घायल ICU में भर्ती

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बुधवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्राइवेट स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र ने अपने शिक्षक को तमंचे से गोली मार दी. गोली दाएं कंधे के नीचे लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, दो दिन पहले शिक्षक ने एक सवाल का जवाब न देने पर छात्र को डांटा और थप्पड़ मारा था. इसी गुस्से में छात्र ने अपने लंच बॉक्स में तमंचा छिपाकर स्कूल लाया और मध्यांतर के बाद फायरिंग कर दी. वारदात के बाद छात्र भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिक्षकों ने उसे पकड़ लिया.

छात्र ने टीचर को मारी गोली

घटना बुधवार सुबह लगभग 9.45 बजे कुंडेश्वरी रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल में हुई. घायल शिक्षक का नाम गगनदीप सिंह कोहली है, जो भौतिक विज्ञान की क्लास ले रहे थे. पुलिस ने नाबालिग आरोपी पर केस दर्ज कर उसे संरक्षण में ले लिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना के विरोध में ऊधमसिंह नगर इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन ने गुरुवार को सभी निजी और सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है. एसोसिएशन ने काला दिवस मनाने और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर एसडीएम को ज्ञापन देने का ऐलान किया है.



