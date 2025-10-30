scorecardresearch
 

Feedback

'शादियों में सोने के 3 आभूषण ही पहन सकती हैं महिलाएं,' उत्तराखंड में पंचायत का फरमान

उत्तराखंड की एक पंचायत ने महिलाओं के आभूषण पहनने को लेकर नया नियम तय किया है. इसमें महिलाओं को केवल तीन गहने पहनने की ही इजाजत दी गई है.

Advertisement
X
जौनसार इलाके की पंचायत ने जुर्माने का भी किया प्रावधान (Photo: ITG)
जौनसार इलाके की पंचायत ने जुर्माने का भी किया प्रावधान (Photo: ITG)

सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं. सोने पर महंगाई की मार के बीच उत्तराखंड की एक पंचायत ने इसे लेकर नया फरमान जारी किया है. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जौनसार इलाके की एक पंचायत की ओर से जारी किया गया यह फरमान महिलाओं के आभूषण पहनने को लेकर है. इस पंचायत ने शादी और अन्य समारोह में महिलाओं के तीन से अधिक आभूषण पहनने पर रोक लगा दी है.

महिलाओं के आभूषण पहनने से संबंधित यह नियम कंदाड़ और इद्रोली गांव में लागू भी हो गया है. महिलाओं को जो तीन आभूषण पहनने की छूट दी गई है, उनमें झुमके, नाक की नथ और मंगलसूत्र शामिल हैं. दो गांवों की संयुक्त पंचायत ने इस नियम की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति से 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान किया है. इस नए सामाजिक नियम को लेकर कंदाड़ के निवासी अर्जुन सिंह ने सोने की बढ़ती कीमतों को आधार बताया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अर्जुन सिंह का कहना है कि कई महिलाएं सोने के आभूषण खरीदने का दबाव बनाती हैं. सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, इस वजह से परिवार में झगड़े की स्थिति बन जा रही है. इसे देखते हुए ही यह कदम उठाया गया है. उन्होंने महिलाओं की शराब और फिजूलखर्ची पर रोक की डिमांड पर कहा कि इस पर भी विचार किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से रोक लगाई जाएगी. महिलाओं ने भी पंचायत के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कुछ असहमतियां भी जताई हैं.

सम्बंधित ख़बरें

नवंबर में देखना है बर्फ़बारी, भारत के ये 5 डेस्टिनेशन हैं सबसे बेस्ट 
82-year-old British woman's fearless bungee jump goes viral
82 साल की महिला ने की बंजी जंपिंग, बड़े आराम से 117 मीटर ऊंचाई से लगाई छलांग, VIDEO 
Green Cess In Uttarakhand
कार पर ₹80, ट्रक पर 700... उत्तराखंड में बाहरी वाहनों की एंट्री पर लगेगा 'Green Tax' 
Devtal Lake, located at an altitude of 18,000 feet near Mana village in Chamoli, Uttarakhand, froze in October itself
क्लाइमेट चेंज का असर? अक्टूबर में ही जमी देवताल झील, माइनस में पहुंचा तापमान  
पुलिस को महिलाओं- पुरुषों ने दौड़ाया 
Advertisement

जौनसार निवासी अमला चौहान ने कहा कि समानता लाना ही अगर इसका उद्देश्य है, तो केवल महिलाओं के आभूषण पहनने पर ही क्यों. उन्होंने पुरुषों के ब्रांडेड शराब पीने पर भी रोक लगाने की वकालत की. अमला ने कहा कि सोना एक निवेश है, जो मुश्किल समय में काम आता है. शराब और अन्य फिजूलखर्ची का क्या?

यह भी पढ़ें: चांदी की चमक हुई फीकी, सोने का भाव भी लुढ़का, जानें कितना सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर

एक अन्य महिला निशा रावत ने शादियों में महंगे उपहार के ट्रेंड पर भी चिंता जताई और कहा कि ब्रांडेड शराब, चिकन... ये सब दिखावे की चीजें हैं. उन्होंने कहा कि शादियों में पहले घर की बनी शराब परोसी जाती थी, लेकिन ब्रांडेड शराब और महंगे उपहार का चलन बढ़ गया है. खर्च कम करने की ही बात है, तो शराब और मांस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Gold Rates: सोना ₹13000 और चांदी 29000 रुपये हुई सस्‍ती, क्‍या आगे भी गिरेगा भाव? जानें लेटेस्‍ट रेट्स

इन सबको लेकर एक स्थानीय भीम सिंह ने कहा कि आभूषण को लेकर नियम का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन शराब और फिजूलखर्ची को लेकर महिलाओं की मांग भी जायज है. पंचायत को इस पर भी विचार करना चाहिए. गौरतलब है कि जौनसार का इलाका अनुसूचित जनजाति की बहुलता वाला क्षेत्र है. इस इलाके में सामाजिक स्तर पर पंचायत का बहुत महत्व है. रहन-सहन से लेकर सामाजिक मसलों तक, इलाके के लोग पंचायत के निर्णय को पूरी गंभीरता से लेते हैं और मानते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement