चांदी की चमक हुई फीकी, सोने का भाव भी लुढ़का, जानें कितना सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर

सोना-चांदी की कीमत में आज फिर गिरावट देखने को मिली है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार) 23 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमत 1 लाख 23 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम है. जबकि चांदी का भाव (प्रति 1 किलो) 1301 रुपये गिरा है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, बुधवार 22 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता (22 कैरेट गोल्ड) का दाम 113499 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो गुरुवार, 23 अक्टूबर की सुबह मामूली गिरावट के साथ 113426 रुपये पहुंच गया है. बता दें कि IBJA के मुताबिक Gold (585 - 14 कैरेट), प्रति 10 ग्राम 1953 रुपये महंगा हुआ है.
Gold-Silver Price Today 23 October (Thursday): जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|गुरुवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|123907
|
123827
|₹80 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|123411
|123331
|₹80 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|113499
|113426
|₹73 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|92930
|92870
|₹60 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|70486
|72439
|₹1953 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|152501
|151200
|₹1301 सस्ती
जानें कल क्या था सोना-चांदी का IBJA रेट
(बुधवार, 22 अक्टूबर 2025)
सोने का भाव(999 शुद्धता):
शाम का रेट: ₹123907 प्रति 10 ग्राम
चांदी का भाव (999 शुद्धता) :
शाम का रेट: ₹152501 प्रति किलो
बता दें कल 22 अक्टूबर को IBJA की ओर से सुबह के रेट जारी नहीं किए गए थे.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.