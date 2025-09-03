scorecardresearch
 

'अरे, पकड़ो-पकड़ो...', चीखते-चिल्लाते रह गए लोग, पल भर में गंगा की धार में समा गया शख्स, हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा

हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कनखल के राजघाट पर विसर्जन करते समय एक युवक गंगा की तेज धारा में बह गया और लापता हो गया. पुलिस और गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हैं.

गणपति विसर्जन के वक्त गंगा में डूबा युवक (Photo: ITG)
हरिद्वार के कनखल स्थित राजघाट पर गणपति विसर्जन के दौरान निखिल गुप्ता नाम का एक युवक गंगा में डूब गया. यह घटना देर रात हुई जब निखिल विसर्जन में शामिल होने के लिए गया था. विसर्जन के दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह गंगा की तेज धारा में बह गया. 

युवक निखिल गुप्ता को बहता देख वहां हड़कंप मच गया. लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज बहाव और अंधेरा होने के कारण वह कहीं नजर नहीं आया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. देखें वीडियो- 

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत युवक की तलाश शुरू की. हालांकि, रात के अंधेरे की वजह से सर्च अभियान में काफी परेशानी हुई और युवक का कुछ पता नहीं चल पाया.

सुबह होते ही पुलिस और गोताखोरों ने एक बार फिर से तलाशी अभियान शुरू किया है. लेकिन अभी तक निखिल का कुछ पता नहीं चल पाया है. उसके परिवार में बेचैनी का माहौल है. 

संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, घटना कैमरे में कैद

निखिल गुप्ता कनखल के संदेश नगर, परमधाम आश्रम के पास का रहने वाला है. वह गणपति विसर्जन के लिए राजघाट गया था. पुलिस के अनुसार, विसर्जन के दौरान ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गंगा में जा गिरा. यह हादसा मोबाइल कैमरे में कैद हो गया. लोग सिर्फ बचाओ-बचाओ और पकड़ो-पकड़ो करते रह गए. 

---- समाप्त ----
