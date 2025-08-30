scorecardresearch
 

रामनगर नहर में बहता दिखा गुलदार... वीडियो हो रहा वायरल, आसपास के लोगों में दहशत

उत्तराखंड के रामनगर (Ramnagar) में कोसी नदी की नहर में बहते हुए गुलदार का वीडियो सामने आया है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई. इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग अलर्ट पर आ गया.

नहर में बहता दिखा गुलदार. (Photo: Screengrab)
उत्तराखंड के रामनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कोसी नदी की नहर में गुलदार के बहने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में अक्सर गुलदार और बाघ की आवाजाही रहती है. ऐसे में नहर में बहते गुलदार का वीडियो सामने आते ही लोगों में डर और बढ़ गया. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग भी तुरंत अलर्ट हो गया.

वन विभाग के अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि विभाग की टीम ने नहर में सर्च अभियान चलाया, लेकिन गुलदार कहीं नहीं मिला. उनका कहना है कि गुलदार एक बेहतर तैराक होता है. संभव है कि उसने मौका पाकर सुरक्षित स्थान पर निकलने में सफलता पा ली हो.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर से राजस्थान तक, अगस्त में बाढ़ का कहर, हजारों लोग बेघर, नदियों का स्तर खतरे के नि‍शान पर

वहीं, अधिकारियों ने आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और नहर या उसके आस-पास अनावश्यक रूप से न जाएं. गौरतलब है कि रामनगर और इसके आसपास के क्षेत्र पहले से ही मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए संवेदनशील माने जाते हैं. यहां अक्सर गुलदार और बाघ के देखे जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में नहर में बहते गुलदार का यह वीडियो देख आसपास के लोग डर में आ गए.

