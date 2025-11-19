जोशीमठ: खाई में गिरी बारातियों की कार, पांच लोग थे सवार

उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित हेलंग-उर्गम मोटर मार्ग पर एक बारातियों की गाड़ी खाई में गिरने से हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार, इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल CHC जोशीमठ में भर्ती कराया गया.

तीन लोग अभी भी लापता

घटना में तीन लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. मौके पर SDRF, पुलिस और तहसील प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है.

मौके पर राहत कार्य जारी

प्रशासन ने बचाव कार्य को तीव्र कर दिया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. बचाव दल गाड़ी के पास पहुंचकर लापता लोगों को खोजने और घायल लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटा हुआ है.

राज्य प्रशासन ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से भी मदद के लिए संपर्क बनाए रखने और बचाव कार्य में सहयोग करने की अपील की है.

