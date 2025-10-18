बाल-बाल बचे पूर्व सीएम हरीश रावत, दिल्ली-देहरादून हाइवे पर आपस में टकराई गाड़ी

दिल्ली-देहरादून हाइवे पर एमआईईटी कॉलेज के पास शनिवार को एक सड़क हादसा हो गया. इस दुर्घटना में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गाड़ी आपस में टकरा गई. हादसे में हरीश रावत को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला हालात

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूर्व मुख्यमंत्री को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित रवाना किया. पुलिस ने टक्कर में शामिल वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात सामान्य कराया.

हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

हादसे के बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को अपनी कुशलता की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'मैं पूरी तरह से ठीक हूं, चिंता की कोई बात नहीं है. हां, गाड़ी को कुछ नुकसान जरूर हुआ है.' फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हादसा किस वजह से हुआ.

कैसे हुआ हादसा?

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने काफिले के साथ शनिवार शाम दिल्ली से देहरादून की ओर जा रहे थे. मेरठ की सीमा से ही उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट दिया गया था, जिसके पीछे उनके अन्य वाहन चलते रहे. त्यौहार के चलते हाइवे पर भारी ट्रैफिक था.

एमआईईटी कॉलेज के पास आगे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे हरीश रावत की गाड़ी उससे टकरा गई. हादसे में उनकी गाड़ी का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. तुरंत पूर्व मुख्यमंत्री को उनके वाहन से उतारकर काफिले की दूसरी गाड़ी में बैठाया गया. इसके बाद उनका काफिला सुरक्षित रूप से आगे बढ़ा.

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को टोयोटा की नजदीकी एजेंसी में खड़ा करा दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ्य हैं और किसी तरह की चोट नहीं आई.

