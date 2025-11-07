'तू देख कमरे में घुट के मर जाऊंगा', बीवी को भेजा मैसेज और इंजीनियर ने कोयला जलाकर लगा ली कुंडी

उत्तराखंड के हरिद्वार में एक केमिकल इंजीनियर लव कुमार ने शेयर मार्केट में भारी नुकसान और पारिवारिक विवाद से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. घटना बुधवार को अरिहंत विहार कॉलोनी में हुई. पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें उसने लिखा कि वह आर्थिक संकट और संपत्ति विवाद से तंग आकर यह कदम उठा रहा है.

शेयर मार्केट में नुकसान के बाद उठाया जानलेवा कदम

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कंखल थाना क्षेत्र के सीनियर सब-इंस्पेक्टर सत्येंद्र भंडारी ने बताया कि 35 साल के लव कुमार ने अपने कमरे में हीटर पर कोयला जलाकर धुआं भर दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण उसकी दम घुटने से मौत हो गई.

पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था और लव कुमार बेहोश हालत में मिला. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया शव

पुलिस के अनुसार, लव कुमार पिछले कुछ महीनों से शेयर बाजार में हुए नुकसान को लेकर गहरी चिंता में था. उसने अपने परिवार से भी इस बात का जिक्र किया था कि उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. बताया गया कि नुकसान के बाद उसने शराब पीना शुरू कर दिया, जिससे घर में कलह बढ़ गई. परेशान होकर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई थी.

मरने से पहले पत्नी को भेजा मैसेज

मृतक ने आत्महत्या से पहले अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जिसमें उसने खुदकुशी की धमकी दी थी और कहा था कि मैं कमरे में घुट के मर जाउंगा. पत्नी ने जब कई बार फोन किया लेकिन जवाब नहीं मिला, तो परिजनों को सूचना दी. जब परिवार घर पहुंचा, तो दरवाजा अंदर से बंद था. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला. फिलहाल, पुलिस ने मृतक का मोबाइल और सुसाइड नोट जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



