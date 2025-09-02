हल्द्वानी-नैनीताल हाइवे पर पहाड़ी से कार पर गिरा बड़ा पत्थर, बाल-बाल बचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी

उत्तराखंड के हल्द्वानी और नैनीताल में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है. नैनीताल जिले में बारिश के कारण पहाड़ों से बोल्डर और पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में हल्द्वानी-नैनीताल हाइवे पर अचानक एक विशालकाय पत्थर एक कार के ऊपर गिर गया.

जानकारी के अनुसार, कार में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सवार थे, जो अपने विभागीय कार्य से नैनीताल हाई कोर्ट जा रहे थे. भारी पत्थर गिरने के बावजूद, सभी कार सवार सुरक्षित बच गए. प्रशासन ने बताया कि कार सवारों की किस्मत ने उन्हें गंभीर नुकसान से बचा लिया.

पहाड़ से कार पर गिरा भारी पत्थर

घटना के बाद सभी कार सवार भयभीत दिखाई दिए. प्रशासन ने उन्हें मेडिकल जांच और उपचार के लिए भेजा. सड़क पर पत्थर गिरने के कारण लंबा समय यातायात बाधित रहा. मौके पर मौजूद लोग और प्रशासनिक अधिकारी राहत और बचाव कार्य में लगे रहे.

नैनीताल जिले के अन्य हिस्सों में भी बारिश के कारण भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं. प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रही है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में सतर्क रहना बेहद आवश्यक है.

Advertisement

प्रशासन ने हाईवे पर निगरानी बढ़ाई

वहीं स्थानीय लोग भी सड़क किनारे और कमजोर क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह मान रहे हैं. प्रशासन ने हाईवे और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.

---- समाप्त ----