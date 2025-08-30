नाले में फिसलने से बाल-बाल बचे BJP विधायक, SDRF ने बचाया- VIDEO

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में स्थित पौंसारी गांव में बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई है. देर रात हुई इस आपदा ने दो परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया. गांव में कई घरों में मलबा घुस गया, जिससे भारी नुकसान हुआ. साथ ही लगभग 50 से ज्यादा पशु बह गए और करीब 50 प्रतिशत खेतों को भी क्षति पहुंची.

आपदा का जायजा लेने के लिए कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया मौके पर पहुंचे. हालांकि घटनास्थल तक पहुंचने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. पौंसारी गांव और घटनास्थल के बीच बहने वाले गधेरे (बरसाती नाले) का बहाव उस समय काफी तेज था.

एसडीआरएफ के जवानों की मदद से विधायक को रस्सी के सहारे गधेरा पार कराया गया. इस दौरान बहाव इतना तेज था कि विधायक के कदम डगमगा गए और संतुलन बिगड़ते ही उनका गनर भी फिसलकर तेज धारा में बह गया.

एसडीआरएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई कर गनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि इस घटना में विधायक का मोबाइल फोन और गनर की कार्बाइन गन तेज बहाव में बह गई. ग्रामीणों की मदद और जवानों की तत्परता से बड़ी घटना टल गई.

क्या है पूरा मामला?

पौंसारी गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई थी. गांव में घरों में मलबा घुसने से दो परिवार प्रभावित हुए हैं. इस हादसे में 6 लोगों में से कई लापता हो गए. पहले परिवार के रमेश चंद्र जोशी और उनके बेटे गिरीश अभी भी लापता हैं. उनकी पत्नी बसंती देवी का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरा बेटा पवन सुरक्षित बचा लिया गया.

दूसरे परिवार के पूरन जोशी भी लापता हैं. उनकी मां बचुली देवी का शव मलबे से बरामद किया गया है. इस आपदा में पशुओं और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है. गांव की सड़क, पांच छोटी पुलिया और कई रास्ते टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. पेयजल लाइनें भी बह गईं.

पैंसारी में स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है.

