नाले में फिसलने से बाल-बाल बचे BJP विधायक, SDRF ने बचाया- VIDEO

बागेश्वर जिले के पौंसारी गांव में बादल फटने से दो परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए, दर्जनों पशु और खेत बह गए. हालात का जायजा लेने पहुंचे कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया गधेरा पार करते वक्त डगमगा गए. उनका गनर भी तेज बहाव में बह गया, हालांकि SDRF जवानों ने बचा लिया. विधायक का मोबाइल और गनर की कार्बाइन गन नदी में बह गई.

बागेश्वर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. (Photo- ITG)
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में स्थित पौंसारी गांव में बादल फटने की घटना से भारी तबाही हुई है. देर रात हुई इस आपदा ने दो परिवारों को बुरी तरह प्रभावित किया. गांव में कई घरों में मलबा घुस गया, जिससे भारी नुकसान हुआ. साथ ही लगभग 50 से ज्यादा पशु बह गए और करीब 50 प्रतिशत खेतों को भी क्षति पहुंची.

आपदा का जायजा लेने के लिए कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया मौके पर पहुंचे. हालांकि घटनास्थल तक पहुंचने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. पौंसारी गांव और घटनास्थल के बीच बहने वाले गधेरे (बरसाती नाले) का बहाव उस समय काफी तेज था.

यह भी पढ़ें: नदियां उफान पर, भीषण लैंडस्लाइड, बादल फटने से कई की मौत... चमोली समेत उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश ने मचाई तबाही

एसडीआरएफ के जवानों की मदद से विधायक को रस्सी के सहारे गधेरा पार कराया गया. इस दौरान बहाव इतना तेज था कि विधायक के कदम डगमगा गए और संतुलन बिगड़ते ही उनका गनर भी फिसलकर तेज धारा में बह गया.

 

एसडीआरएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई कर गनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि इस घटना में विधायक का मोबाइल फोन और गनर की कार्बाइन गन तेज बहाव में बह गई. ग्रामीणों की मदद और जवानों की तत्परता से बड़ी घटना टल गई.

क्या है पूरा मामला?

पौंसारी गांव में बादल फटने से भारी तबाही मच गई थी. गांव में घरों में मलबा घुसने से दो परिवार प्रभावित हुए हैं. इस हादसे में 6 लोगों में से कई लापता हो गए. पहले परिवार के रमेश चंद्र जोशी और उनके बेटे गिरीश अभी भी लापता हैं. उनकी पत्नी बसंती देवी का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरा बेटा पवन सुरक्षित बचा लिया गया.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड-हिमाचल में कुदरत का कहर, बादल फटने-भूस्खलन से भीषण तबाही, देखें खबरें असरदार

दूसरे परिवार के पूरन जोशी भी लापता हैं. उनकी मां बचुली देवी का शव मलबे से बरामद किया गया है. इस आपदा में पशुओं और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है. गांव की सड़क, पांच छोटी पुलिया और कई रास्ते टूटकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. पेयजल लाइनें भी बह गईं.

पैंसारी में स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. प्रभावित परिवारों को हरसंभव मदद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है.

