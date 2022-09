Ankita Bhandari के दोस्त पुष्प के वो चार Tweet, मिंसिग से लेकर हैरेसमेंट तक लिखी थी ये बातें

पुलकित आर्य के रिजॉर्ट वनंतरा की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी (Ankita Bhandari) के गायब होने के बाद उसके जम्मू वाले दोस्त पुष्प ने कई ट्वीट किए थे. अपने ट्वीट में पुष्प ने सीएम धामी (CM Pushkar Singh Dhami), उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police), आईएस अधिकारी दीपक रावत (IAS Deepak Rawat), आईपीएस अशोक कुमार (IPS Ashok Kumar) को भी टैग किया था.

पुष्प ने इन सभी को टैग करते हुए अंकिता के मिसिंग होने की जानकारी भी दी थी. अपने तीन ट्वीट में उसने रिजॉर्ट की डिटेल और उसके मालिक पुलकित आर्य का नाम भी लिखा था. अंकिता भंडारी 18-19 सितंबर की रात से गायब हुई थी. इसके बाद पुष्प का उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था. अंकिता के मिसिंग होने के बाद पुष्प ने 20 सितंबर को लगातार तीन ट्वीट किए थे.

Help help#urgent#kidnapping#missing

A friend of mine ankita bhandhari age 19 was working in the vanantra resort chilla road ganga bhogpur talla rishikesh.

The owner named- pulkit aryan earlier he was good. But after some days he started harassing her, firstly he drink.he haras