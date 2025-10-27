ऋषिकेश: 82 साल की महिला ने की बंजी जंपिंग, बड़े आराम से 117 मीटर ऊंचाई से लगाई छलांग, VIDEO

उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित शिवपुरी हिमालयन बंजी जंपिंग सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 82 वर्षीय ब्रिटिश महिला ओलेना बायको बिना किसी डर के 117 फीट ऊंचाई से छलांग लगाती नजर आ रही हैं. उनका यह वीडियो देखने वालों को हैरत में डाल रहा है और लोग उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं.

यह वीडियो 18 अक्टूबर को ग्लोबसम इंडिया नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया गया था, जिसे हिमालयन बंजी जंपिंग कंपनी संचालित करती है. कंपनी ने बताया कि यह जंप पूरी सुरक्षा के साथ और उनकी टीम की निगरानी में की गई थी.

82 वर्षीय ब्रिटिश महिला ने की बंजी जंपिंग

हिमालयन बंजी जंपिंग के मार्केटिंग मैनेजर विवेक ने बताया कि यह साइट करीब दो साल पहले शिवपुरी में बनाई गई थी और इसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तकनीक से तैयार किया गया है. यहां 45 प्रशिक्षित सदस्यों की टीम मौजूद रहती है, जो हर व्यक्ति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है.

वीडियो अब दुनियाभर में प्रेरणा बन गया

विवेक के अनुसार, ओलेना ने पहले कभी बंजी जंपिंग नहीं की थी और शुरुआत में थोड़ी घबराई हुई थीं. लेकिन टीम के भरोसा दिलाने के बाद उन्होंने साहस दिखाया और सफलतापूर्वक छलांग लगाई. हिमालयन बंजी जंपिंग साइट की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है. इससे पहले यहां 50 वर्ष तक की महिलाएं जंप कर चुकी थीं, लेकिन पहली बार किसी 82 वर्षीय महिला ने यह रिकॉर्ड बनाया है.

ओलेना का यह वीडियो अब दुनियाभर में प्रेरणा बन गया है, जो यह दिखाता है कि हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती. हालांकि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि ऐसे रोमांचक खेल में भाग लेने से पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा जांच जरूरी है.

