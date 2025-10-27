scorecardresearch
 

ऋषिकेश: 82 साल की महिला ने की बंजी जंपिंग, बड़े आराम से 117 मीटर ऊंचाई से लगाई छलांग, VIDEO

ऋषिकेश के शिवपुरी स्थित हिमालयन बंजी जंपिंग सेंटर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 82 वर्षीय ब्रिटिश महिला ओलेना बायको 117 फीट ऊंचाई से बंजी जंप करती दिख रही हैं. यह जंप पूरी सुरक्षा के साथ की गई. उनका साहस लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.

82 साल की महिला ने की बंजी जंपिंग (Photo: Screengrab)
82 साल की महिला ने की बंजी जंपिंग (Photo: Screengrab)

उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित शिवपुरी हिमालयन बंजी जंपिंग सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 82 वर्षीय ब्रिटिश महिला ओलेना बायको बिना किसी डर के 117 फीट ऊंचाई से छलांग लगाती नजर आ रही हैं. उनका यह वीडियो देखने वालों को हैरत में डाल रहा है और लोग उनकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं.

यह वीडियो 18 अक्टूबर को ग्लोबसम इंडिया नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया गया था, जिसे हिमालयन बंजी जंपिंग कंपनी संचालित करती है. कंपनी ने बताया कि यह जंप पूरी सुरक्षा के साथ और उनकी टीम की निगरानी में की गई थी.

82 वर्षीय ब्रिटिश महिला ने की बंजी जंपिंग

हिमालयन बंजी जंपिंग के मार्केटिंग मैनेजर विवेक ने बताया कि यह साइट करीब दो साल पहले शिवपुरी में बनाई गई थी और इसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तकनीक से तैयार किया गया है. यहां 45 प्रशिक्षित सदस्यों की टीम मौजूद रहती है, जो हर व्यक्ति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती है.

वीडियो अब दुनियाभर में प्रेरणा बन गया

विवेक के अनुसार, ओलेना ने पहले कभी बंजी जंपिंग नहीं की थी और शुरुआत में थोड़ी घबराई हुई थीं. लेकिन टीम के भरोसा दिलाने के बाद उन्होंने साहस दिखाया और सफलतापूर्वक छलांग लगाई. हिमालयन बंजी जंपिंग साइट की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है. इससे पहले यहां 50 वर्ष तक की महिलाएं जंप कर चुकी थीं, लेकिन पहली बार किसी 82 वर्षीय महिला ने यह रिकॉर्ड बनाया है.

ओलेना का यह वीडियो अब दुनियाभर में प्रेरणा बन गया है, जो यह दिखाता है कि हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती. हालांकि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि ऐसे रोमांचक खेल में भाग लेने से पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा जांच जरूरी है.

