अब टेलीग्राम ऐप पर भी यूपी पुलिस को कर सकेंगे फॉलो, ट्वीट कर शेयर किया लिंक

यूपी पुलिस अब टेलीग्राम ऐप पर भी मौजूद है. इस बारे में यूपी पुलिस की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि बेहतर कनेक्शन के लिए हमलोग अपने डिजिटल शस्त्र का विस्तार कर रहे हैं. हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने अपना ऑफिशियल वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया है. इससे हमारा संचार माध्यम और बेहतर होगा. रेगुलर अपडेट पाने के लिए कृपया कर हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करें. इसके बाद लिंक भी शेयर किया गया है.

जाहिर है हाल के दिनों में सोशल मीडिया के जरिए क्राइम की घटनाओं में काफी वृद्धि हो गई है. इसलिए पुलिस की भी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिजीटल प्लेटफॉर्म पर खुद को उपलब्ध कराएं. जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी पहुंच बन सके.

