UP: मुरादाबाद में हैरान कर देने वाला मामला, पाकिस्तानी महिला बन गई वोटर

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला आया है. यहां वोटर लिस्ट में पाकिस्तानी महिला का नाम आया है. इस मामले से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया. अधिकारी गलती सुधारने की बात कह रहे हैं.

2005 में सबा ने की थी शादी

गौरतलब है कि सबा परवीन नाम की महिला का निकाह 23 सितंबर 2005 को नदीम अहमद के साथ हुआ था. इसके बाद से महिला लॉन्ग-टर्म वीजा पर मुरादाबाद में रह रही है.

मतदाता बन गईं सबा परवीन

साल 2017 में जब नगर पंचायत के चुनाव हुए तो उस समय वोटर लिस्ट में सबा का नाम शामिल हो गया. नियमानुसार ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते वो भारतीय मतदाता बन गईं.

विभाग में हड़कंप मच गया

मामले ने तूल पकड़ा तो विभाग में हड़कंप मच गया. आनन-फानन अधिकारियों ने जांच की. इसके बाद महिला का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया. मामले की पुष्टि करते हुए डीएम ने बताया कि इस गड़बड़ी पर दोषियों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

How to Check Name in Voters list: वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट Electoralsearch.in पर जाएं.

यहां आप अपना नाम, पिता या पति का नाम, लिंग और उम्र भरें.

फिर नीचे दिए गए राज्य, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चयन करें.

लास्ट में दिए गए कोड को भरने के बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें.

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है तो सामने आ जाएगा.

ऐप के जरिए भी चेक कर सकते हैं नाम

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप के जरिए भी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) डाउनलोड करना होगा. इस ऐप पर लॉगिन करने और जरूरी जानकारी भरने पर आपको सभी जरूरी जानकारी मिल जाएंगी.