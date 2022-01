PM मोदी ने जिम में आजमाया हाथ, मेरठ में Sports university का शिलान्यास, Video

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं. यहां पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी. इससे पहले पीएम यहां स्थित स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स पहुंचे. यहां पर मौजूद जिम का पीएम ने दौरा किया और खुद भी जिम में एक्सरसाइज की. बता दें कि पीएम मोदी पहले यहां मौजूद जिम में पहुंचे और मशीनों का जायजा लिया. यहां उन्होंने फिटनेस इक्वीमेंट Body Wait latpull machine पर एक्सरसाइज की. इससे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. मशीन पर बैठने के बाद पीएम मोदी ने एक के बाद एक लगातार 15 बार इस मशीन को खींचा.

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक इस एक्सरसाइज को करने से कंधे मजबूत होते हैं. इसके बाद पीएम मोदी ने जिम में मौजूद सभी मशीनों का जायजा लिया.

सशक्त, समृद्ध एवं स्वस्थ भारत की नींव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @NarendraModi जी।



Hon'ble PM Shri @NarendraModi Ji using fitness equipment at the venue of Sports University. #खेलेगा_यूपी_बढ़ेगा_यूपी pic.twitter.com/cxbMYgx5gR