दो पुरुषों की दोस्ती और समलैंगिक संबंध... रात में पार्टनर पहुंचा तो दूसरे ने यूट्यूब देख जो किया, वो सन्न कर देगा

ये कहानी तेलंगाना के खम्मम की है. यहां दो पुरुषों के बीच दोस्ती हुई, फिर समलैंगिक रिश्ता बन गया. बीते दिनों एक पार्टनर रात को दूसरे के यहां पहुंचा तो किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया. इस दौरान दूसरे पार्टनर ने चाकू से हत्या कर दी. फिर यूट्यूब पर तरीका देखकर ऐसा कृत्य किया, जिसे सुनकर लोग दंग रह गए.

समलैंगिक संबंध खतरनाक मोड पर पहुंचे. (Photo: AI-generated)
समलैंगिक संबंध खतरनाक मोड पर पहुंचे. (Photo: AI-generated)

टेक्नोलॉजी जहां लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए जानी जाती है, वहीं अपराधी भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं. तेलंगाना की खम्मम पुलिस ने हाल ही में एक ऐसी सनसनीखेज हत्या का राजफाश किया है, जिसने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किस हद तक खतरनाक हो सकता है. पिछले महीने हुए एक नृशंस कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हैरानी की बात यह है कि इन आरोपियों ने हत्या करने और लाश को ठिकाने लगाने के तरीके यूट्यूब वीडियो देखकर सीखे थे.

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी परीमी अशोक आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले का रहने वाला है. फिलहाल वह खम्मम में रह रहा था. उसकी मुलाकात 40 साल के गाटला वेंकटेश्वरलु से हुई, जो कप्तान बंजारा गांव (कामेपल्ली मंडल) का रहने वाला था और प्राइवेट नौकरी करता था.

दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे गहरी हुई और यह रिश्ता एक समलैंगिक संबंध में बदल गया. वेंकटेश्वरलु आर्थिक रूप से अशोक की मदद करता था. खेती में हुए घाटे के बाद भी वह अशोक को समय-समय पर पैसे देता रहा. लेकिन यह रिश्ता एक रात खौफनाक कहानी में बदल गया.

यह भी पढ़ें: बाराबंकी: शादी के तीन महीने बाद पति को छोड़ने की जताई इच्छा, समलैंगिक प्रेम का हैरान कर देने वाला खुलासा

पुलिस के मुताबिक, 15 सितंबर की रात वेंकटेश्वरलु अशोक के घर आया. यहां दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर अशोक ने उसे चाकू से गोद डाला. मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

हत्या के बाद अशोक ने जो किया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था. उसने यूट्यूब पर तरीका देखा और फिर लाश को टुकड़ों में काटा, उन्हें प्लास्टिक बैग में भरा और एक बेडशीट में लपेट दिया. फिर इन पैकेट्स को शहर के करुनागिरी इलाके की झाड़ियों और कूड़े के ढेर में फेंक दिया. हत्या के बाद अशोक ने ब्लड साफ किया और रूम को सामान्य दिखाने की कोशिश की. 

इस मामले को लेकर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो धीरे-धीरे सुराग जोड़कर पूरी वारदात का पर्दाफाश कर दिया. खम्मम ग्रामीण एसीपी बी. तिरुपति रेड्डी ने बताया कि आरोपी ने न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि उसे छुपाने के हर तरीके आजमाए. सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस की नजर और तकनीकी जांच के आगे आरोपी की चालाकी नहीं काम आई और पुलिस ने अशोक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से 2.7 तोला सोने की चेन, मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया.

एसीपी रेड्डी ने कहा कि यह केस इस बात का उदाहरण है कि अपराधी किस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. पुलिस हर तकनीक का सामना करने के लिए तैयार है. अशोक और उसके साथियों ने जिस बेरहमी से हत्या को अंजाम दिया और लाश को ठिकाने लगाया, वह इंटरनेट के अंधेरे पहलू की झलक है. खम्मम पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है.

