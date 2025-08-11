हैदराबाद: भारी बारिश के बीच नाले में गिरा ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय, वर्कर्स यूनियन ने उठाए सवाल

तेलंगाना के हैदराबाद में 9 अगस्त को भारी बारिश के बीच काम करते हुए एक ज़ोमैटो डिलीवरी राइडर खुले नाले में गिर गया. इस हादसे में वह बाल-बाल बचा. राइडर का नाले से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह घटना हैदराबाद में टीकेआर कमान के पास रात करीब साढ़े नौ बजे हुई, जब सैयद फरहान एक ऑर्डर पर थे. उनकी बाइक और मोबाइल फोन बाढ़ के पानी में बह गए.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस हादसे के एक वीडियो में सैयद फरहान पानी में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वह रस्सी पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आस-पास के लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने पहले उनकी बाइक नाले से निकाली और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की. जानकारी के मुताबिक, फरहान को कोई गंभीर चोट नहीं आई.
🚨 Hyderabad | 9 Aug 2025, 9:30 PM Near TKR Kaman, @zomato delivery Worker falls into drainage during heavy rain — bike & phone gone. ₹10 rain bonus = worker’s life, @deepigoyal❓ 💔@TelanganaCMO @revanth_anumula @Ponnam_INC@VivekVenkatswam#TGPWU #ShaikSalauddin #GigWorkers pic.twitter.com/z5lnPAvFGM— Telangana Gig and Platform Workers Union (@TGPWU) August 10, 2025
वर्कर्स यूनियन का आरोप...
तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने कहा कि यह हादसा कंपनियों द्वारा सुरक्षा पर मुनाफे को प्राथमिकता देने का नतीजा है. TGPWU के संस्थापक अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने कहा, "यह सिर्फ़ एक हादसा नहीं है, यह प्लेटफॉर्म्स द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा पर मुनाफे को प्राथमिकता देने का सीधा नतीजा है. खुदा ने फरहान को जीवनदान दिया, लेकिन कल किसी और कर्मचारी के लिए बहुत देर हो सकती है."
यूनियन ने मांग की है कि ज़ोमैटो फरहान को फ़ोन दे क्योंकि उसका फोन गया, उसकी क्षतिग्रस्त बाइक की मरम्मत करवाए और उसकी आय का मुआवज़ा दे.
सलाउद्दीन ने कहा, "यह 10-15 रुपए के Rain Bonus का मामला नहीं है, यह इस बारे में है कि क्या कोई कर्मचारी ज़िंदा घर लौटता है." उन्होंने कंपनियों से गुजारिश की है कि वे बिना उचित सुरक्षा उपायों के काम करने वालों को खतरनाक परिस्थितियों में न भेजें.
TGPWU ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) से उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अपील की है, जो राइडर्स की जान जोखिम में डालती हैं.
GHMC ने एग्रीगेटर्स को खराब मौसम के दौरान डिलीवरी से बचने की सलाह जारी की है, लेकिन TGPWU का कहना है कि इन चेतावनियों को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. यूनियन ने सर्ज बोनस और कर्मचारियों के लिए मौसम संबंधी अलर्ट के बारे में जानकारी मुहैया कराए जाने की भी मांग की है.