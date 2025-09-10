'विधायकी से इस्तीफा नहीं दूंगा... जो चाहो, कर लो', तेलंगाना के MLA टी राजा सिंह का BJP को चैलेंज

तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की गिनती फायरब्रांड हिंदूवादी नेताओं में होती है. कभी सूबे की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के इकलौते विधायक रहे टी राजा सिंह ने इसी साल 30 जून को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. टी राजा सिंह ने तेलंगाना का पिछला विधानसभा चुनाव गोशामहल सीट से बीजेपी के टिकट पर ही जीता था.

बीजेपी से उनके इस्तीफे के बाद से ही ऐसी चर्चा थी कि टी राजा सिंह विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे सकते हैं. टी राजा सिंह ने अब खुद ही इस तरह के कयासों पर विराम लगा दिया है. टी राजा सिंह ने साफ कह दिया है कि विधायकी से इस्तीफा नहीं दूंगा. साथ ही उन्होंने बीजेपी को यह चुनौती भी दे डाली कि जो करना चाहते हो, वह कर लो.

टी राजा सिंह ने बीजेपी नेतृत्व पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुछ वरिष्ठ नेता ऐसे भी हैं, जो नेतृत्व के खिलाफ नहीं बोलते. टी राजा सिंह ने इसका कारण भी बताया और कहा कि उनकी नजरें पद पाने पर रहती हैं. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जब भी कोई गलती करेगी, मैं विरोध करूंगा.

यह भी पढ़ें: टी राजा सिंह... सियासत से ज्यादा बवालों में रहे, पिछले चुनाव से पहले हुई थी BJP में वापसी, फिर एग्जिट

Advertisement

गौरतलब है कि टी राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए एन रामचंद्र राव के नाम का ऐलान किए जाने से ठीक पहले पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. टी राजा सिंह ने 30 जून को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निर्णय लाखों कार्यकर्ताओं के लिए निराशा है. उन्होंने इस पत्र में यह भी लिखा था कि इसे त्यागपत्र के रूप में लिया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना: बीजेपी ने स्वीकार किया टी राजा सिंह का इस्तीफा, अब विधायकी भी जाएगी

गोशामहल सीट से विधायक टी राजा सिंह को बीजेपी की ओर से राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) अरुण सिंह ने जवाबी पत्र लिखा. इसमें उनके इस्तीफे को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संज्ञान में लाए जाने और उनके निर्देश पर तत्काल प्रभाव से स्वीकार किए जाने की जानकारी दी गई थी. अरुण सिंह ने अपने पत्र में यह भी कहा था कि उनकी ओर से लगाए गए आरोप पार्टी की विचारधारा और कार्यशैली से मेल नहीं खाते.

---- समाप्त ----