scorecardresearch
 

Feedback

हैदराबाद: अमेरिकी पुलिस में अफसर पति ने पत्नी को छोड़ा बेसहारा, पासपोर्ट-ग्रीन कार्ड लेकर फरार, पीड़िता ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार

हैदराबाद की हना अहमद खान ने आरोप लगाया है कि उनके अमेरिकी पुलिस अफसर पति ने उन्हें पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और गहनों समेत होटल में छोड़कर अमेरिका लौट गए. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मदद की गुहार लगाई है ताकि वह अमेरिका जाकर कानूनी कार्रवाई कर सकें.

Advertisement
X
महिला ने NRI पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई (Photo: Abdul Basheer/ITG)
महिला ने NRI पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई (Photo: Abdul Basheer/ITG)

हैदराबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हैदराबाद की रहने वाली हना अहमद खान को उनके एनआरआई पति ने बेसहारा छोड़ दिया. मामला सामने आने के बाद मजलिस बचाओ तहरीक (MBT) के प्रवक्ता अमजद उल्लाह खान ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.

शिकायत के अनुसार हना की शादी जून 2022 में मोहम्मद जैनुद्दीन खान से हुई थी, जो अमेरिकी नागरिक और शिकागो पुलिस में कार्यरत हैं. फरवरी 2024 में हना अपने पति के पास शिकागो गईं. उनका आरोप है कि वहां उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया.

एनआरआई पति ने पत्नी को छोड़ा 

सम्बंधित ख़बरें

Karisma Kapoor and Sanjay Kapur with Family (Photo/X)
3 पत्न‍ियां, 3 बच्चे... किसे मिलेगी संजय कपूर की प्राॅपर्टी, जान‍िए- कानून क्या कहता है? 
जिस गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी को छोड़ा, मामूली बहस के बाद कर दी उसी की हत्या (सांकेतिक तस्वीर)
जिस गर्लफ्रेंड के लिए पत्नी को छोड़ा, मामूली बहस के बाद कर दी उसी की हत्या 
शख्स ने पत्नी को छोड़ा
स्लिम और गोरी नहीं होने पर शख्स ने पत्नी को छोड़ा, गर्लफ्रेंड से करता था तुलना 
imran khan lekha washington
शादीशुदा एक्ट्रेस के लिए पत्नी को छोड़ा! 
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
गेट पर खड़े होकर बोला- 'तलाक, तलाक, तलाक'; 23 साल बाद प्रोफेसर पत्नी को छोड़ा  

फरवरी 2025 में पति उन्हें उमराह यात्रा के बहाने हैदराबाद लाए. यहां सोमाजिगुड़ा स्थित एक होटल में रुकने के बाद जब हना अपने माता-पिता से मिलने गईं तो उनका पति पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, गहने और अन्य सामान लेकर अमेरिका लौट गया. हना ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में एफआईआर संख्या 118/2025 के तहत केस दर्ज हुआ. 

हना का कहना है कि वह पिछले छह महीनों से अपने पति से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्होंने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और हैदराबाद में कांसुलेट से भी संपर्क किया लेकिन मदद नहीं मिली.

Advertisement

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज किया

अमजद उल्लाह खान ने सरकार से अनुरोध किया है कि हना को अमेरिका जाने के लिए वीजा दिलाने में मदद की जाए ताकि वह वहां अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें. साथ ही उन्होंने मांग की कि पीड़िता को आवश्यक सहयोग दिया जाए और की गई कार्रवाई की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement