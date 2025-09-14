scorecardresearch
 

Feedback

लालच में आकर स्कूल में ही लगा दी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री, लाखों की अल्प्राजोलम बरामद

हैदराबाद पुलिस की EAGLE टीम ने बोवेनपल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में चल रही अवैध अल्प्राजोलम ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी में 3.5 किलो अल्प्राजोलम, 4.3 किलो अधबना अल्प्राजोलम, 21 लाख रुपये नकद, कच्चा माल और ड्रग बनाने के उपकरण जब्त किए गए.

Advertisement
X
छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स और लाखों की नकदी बरामद की है. (Photo: ITG)
छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स और लाखों की नकदी बरामद की है. (Photo: ITG)

हैदराबाद पुलिस की EAGLE टीम ने बोवेनपल्ली स्थित एक प्राइवेट स्कूल के अंदर चल रही अवैध ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें अल्प्राजोलम बनाया जा रहा था. टीम ने मौके से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकदी और ड्रग बनाने का सामान बरामद किया है.

लालच में आकर लगा दी फैक्ट्री

जानकारी के मुताबिक, महबूबनगर के रहने वाले मलेला जया प्रकाश गौड़, जो मेधा स्कूल के मालिक हैं, ने इस फैक्ट्री को गुरुवारेड्डी नाम के शख्स की मदद से शुरू किया था. गुरुवारेड्डी ने उन्हें अल्प्राजोलम बनाने का फॉर्मूला और तरीका बताया था. लालच में आकर जया प्रकाश ने स्कूल के पीछे के हिस्से में यह यूनिट लगाई और तैयार ड्रग को बूथपुर व महबूबनगर जिले के आसपास के टॉडी डिपो तक सप्लाई करना शुरू कर दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

Murder in the middle of the road in Hyderabad, shocking incident.
हैदराबाद में बीच सड़क पर हत्या, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट 
अचानक गिर गई ऑफिस की छत (Photo: Screengrab)
कलेक्ट्रेट ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे मंत्री-अधिकारी, तभी गिर गई छत 
हैदराबाद में घरेलू नौकर की खौफनाक करतूत, मालकिन का कत्ल 
Kukatpally Swan Lake apartment Renu Agarwal murder case
कुकर, चाकू और कैंची से मर्डर... अभी तक फरार हैं रेणु अग्रवाल के कातिल, दहला देगी ये वारदात 
Girl Fall
चलते-चलते गटर में गिरी छात्रा, CCTV में कैद घटना 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 2.25 करोड़ की कोकीन बरामद, नाइजीरियाई समेत 3 गिरफ्तार

drug factory

भारी मात्रा में ड्रग्स और लाखों की नकदी बरामद

छापेमारी में पुलिस ने 3.5 किलो अल्प्राजोलम, 4.3 किलो अधबना अल्प्राजोलम, 21 लाख रुपये नकद, बड़ी मात्रा में कच्चा माल और ड्रग बनाने वाले उपकरण जब्त किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस ड्रग रैकेट से जुड़े और लोगों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement