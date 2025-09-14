लालच में आकर स्कूल में ही लगा दी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री, लाखों की अल्प्राजोलम बरामद

हैदराबाद पुलिस की EAGLE टीम ने बोवेनपल्ली स्थित एक प्राइवेट स्कूल के अंदर चल रही अवैध ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें अल्प्राजोलम बनाया जा रहा था. टीम ने मौके से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, नकदी और ड्रग बनाने का सामान बरामद किया है.

लालच में आकर लगा दी फैक्ट्री

जानकारी के मुताबिक, महबूबनगर के रहने वाले मलेला जया प्रकाश गौड़, जो मेधा स्कूल के मालिक हैं, ने इस फैक्ट्री को गुरुवारेड्डी नाम के शख्स की मदद से शुरू किया था. गुरुवारेड्डी ने उन्हें अल्प्राजोलम बनाने का फॉर्मूला और तरीका बताया था. लालच में आकर जया प्रकाश ने स्कूल के पीछे के हिस्से में यह यूनिट लगाई और तैयार ड्रग को बूथपुर व महबूबनगर जिले के आसपास के टॉडी डिपो तक सप्लाई करना शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 2.25 करोड़ की कोकीन बरामद, नाइजीरियाई समेत 3 गिरफ्तार

भारी मात्रा में ड्रग्स और लाखों की नकदी बरामद

छापेमारी में पुलिस ने 3.5 किलो अल्प्राजोलम, 4.3 किलो अधबना अल्प्राजोलम, 21 लाख रुपये नकद, बड़ी मात्रा में कच्चा माल और ड्रग बनाने वाले उपकरण जब्त किए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस ड्रग रैकेट से जुड़े और लोगों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

---- समाप्त ----