'800 नहीं 500 दूंगा ऑटो किराया', भड़के शख्स ने पैसेंजर को मार दी गोली

हैदराबाद के शमशाबाद मंडल में ऑटो-रिक्शा किराए को लेकर हुए विवाद में एक 36 साल के सुनार पर दो लोगों ने गोली चला दी. पश्चिम बंगाल का रहने वाला यह सुनार हैदराबाद के चारमीनार क्षेत्र के गांसी बाजार में रहता है और निर्माणाधीन घर की निगरानी करने के बाद अपने रिश्तेदार के साथ लौट रहा था. घटना 20 नवंबर की तड़के लगभग 1 बजे हुई, जब दोनों ऑटो से शहर के सिटी कॉलेज की तरफ जा रहे थे.

ऑटो किराये को लेकर हुआ था विवाद

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुतााबिक सुनार और उसके रिश्तेदार ने ऑटो रोका और ड्राइवर से पूछा कि क्या वह उन्हें सिटी कॉलेज छोड़ सकता है. इस पर किराए को लेकर बहस शुरू हो गई. ड्राइवर ने 800 रुपये मांगे, जबकि सुनार ने 500 रुपये देने की पेशकश की. प्रस्ताव न मानने पर दोनों ने ड्राइवर से आगे जाने को कहा, तभी ऑटो में बैठे दो अन्य यात्री बाहर निकले और सुनार तथा उसके रिश्तेदार को गाली देने लगे.

पीड़ित के अनुसार, दोनों ने पहले मारपीट की और फिर उनमें से एक ने ऑटो से एक हथियार निकाला और सुनार के पेट में गोली मार दी. गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. इस दौरान दूसरे आरोपी ने सुनार का मोबाइल फोन भी छीन लिया. दोनों आरोपी ऑटो लेकर मौके से फरार हो गए.

गोली लगने के बाद घायल ने पुलिस को किया फोन

घायल सुनार ने किसी तरह 'डायल 100' पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम तुरंत वहां पहुंची और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी कर पेट से गोली निकाल दी. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

शमशाबाद पुलिस ने बताया कि घटना के 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है. पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है और छीना गया मोबाइल भी वापस मिल गया है.



