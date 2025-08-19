DRI ने आंध्र प्रदेश में अवैध अल्प्राजोलम यूनिट का किया भंडाफोड़, 23 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाएं जब्त

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के अचुथापुरम में एक अल्प्राजोलम निर्माण सुविधा का भंडाफोड़ किया है. साथ ही 23 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नशीली दवाएं जब्त कीं. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

सोमवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और काकीनाडा जिलों के राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से एक समन्वित अभियान चलाया. इस दौरान मास्टरमाइंड, फाइनेंसरों, केमिस्टों और संभावित खरीदारों सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया.

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "डीआरआई के अधिकारियों ने अचुथापुरम में गुप्त अल्प्राजोलम निर्माण सुविधा का भंडाफोड़ किया. 24 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अल्प्राजोलम जब्त की गई." साथ ही बाजार से 119 किलोग्राम से अधिक अवैध अल्प्राजोलम जब्त की गई.

डीआरआई अधिकारियों ने 87 किलोग्राम से अधिक अल्प्राजोलम, 3600 लीटर तरल कच्चा माल, 312 किलोग्राम ठोस प्रीकर्सर, दो रिएक्टर, एक सेंट्रीफ्यूज, एक ड्रायर और आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए.

फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोग मादक पदार्थों के मामलों में शामिल हैं. साथ ही हत्या, साइबर अपराध और आर्थिक अपराधों जैसे आपराधिक मामलों में भी शामिल हैं. जब्त अल्प्राजोलम की खेप का इस्तेमाल तेलंगाना में ताड़ी में मिलावट के लिए किया जाना था.

