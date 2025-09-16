scorecardresearch
 

हैदराबाद: बिजनेसमैन की पत्नी के मर्डर का खुलासा, दो घरेलू नौकर और उनका साथी गिरफ्तार, गहने और कैश बरामद

कुकटपल्ली के स्वान लेक अपार्टमेंट्स में हुई 50 वर्षीय रेनूका अग्रवाल की हत्या का साइबराबाद पुलिस ने खुलासा किया है. दो घरेलू नौकरों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और हत्या के बाद झारखंड भाग गए थे. पुलिस ने उन्हें 15 सितंबर को रांची से गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से सोने के गहने, घड़ियां और नकदी बरामद हुई.

हत्या के आरोप में तीन गिरफ्तार (Photo: Representational)
हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले को साइबराबाद पुलिस ने महज कुछ दिनों में सुलझा लिया. स्वान लेक अपार्टमेंट्स में 10 सितंबर को 50 वर्षीय रेनूका अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी. रेनूका, बिजनेसमैन राकेश कुमार अग्रवाल की पत्नी थीं.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उनके घर पर काम करने वाला 20 वर्षीय नौकर हर्ष कुमार और पड़ोस में काम करने वाला 22 वर्षीय रोशन सिंह ने मिलकर चोरी की साजिश रची थी. उन्होंने कई दिनों तक परिवार की दिनचर्या पर नजर रखी और 10 सितंबर को वारदात को अंजाम दिया, जब राकेश अग्रवाल और उनका बेटा घर पर नहीं थे.

बिजनेसमैन की पत्नी के मर्डर का खुलासा

आरोपियों ने रेनूका के हाथ-पांव बांधकर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी और सोने के गहने, नकदी, घड़ियां और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. दोनों झारखंड के रांची भाग गए, जहां उनके साथी 19 वर्षीय राजू वर्मा ने उन्हें शरण दी.

साइबराबाद पुलिस की चार विशेष टीमों ने रांची पुलिस की मदद से 15 सितंबर को आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट वारंट लिया. पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल किया. पुलिस ने उनके पास से सोने के गहने, 16 घड़ियां, दो मोबाइल फोन, रोल्ड-गोल्ड गहने और फ्लैट की चाबी बरामद की.

पुलिस ने घरेलू नौकर और उसके साथ को किया अरेस्ट

पुलिस का कहना है कि रोशन सिंह के खिलाफ रांची में पहले से हत्या के प्रयास और चोरी के मामले दर्ज हैं. साइबराबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कुकटपल्ली पुलिस, सीसीएस और एसओटी की टीमों ने मिलकर इस मामले को कुछ ही दिनों में सुलझा लिया.

