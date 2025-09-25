'जब जुबीन दा नहीं रहे तो हम क्या करेंगे...' फैन ने ब्रह्मपुत्र नदी में लगा दी छलांग, Video

असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के निधन के बाद पूरे राज्य में शोक का माहौल है. उनके चाहने वालों के लिए यह गहरा सदमा है. इसी गम में बुधवार को गुवाहाटी के सारा घाट पुल पर एक युवक ने भावुक होकर जान दे दी. चश्मदीदों के अनुसार युवक ने पहले अपने कपड़े फाड़े और जोर से चिल्लाया, जब जूबीन दा नहीं हैं, हम क्या करेंगे. जोई जूबीन दा. इसके बाद उसने ब्रह्मपुत्र में छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी. नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

इधर गुरुवार सुबह गुवाहाटी के दतलपारा इलाके में SIT ने जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर छापेमारी की. सूत्रों के अनुसार CID अधिकारियों की टीम सुबह से ही तीन मंजिला इमारत के बाहर मौजूद थी. करीब दो घंटे तक निगरानी के बाद टीम फ्लैट नंबर 3A में दाखिल हुई. यह फ्लैट एक 3BHK यूनिट है, जहां सिद्धार्थ शर्मा और उनका परिवार 2019 से रह रहा है.

जुबीन के फैन ने नदी में लगाई छलांग

छापेमारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई और लगभग एक घंटे तक फ्लैट में तलाशी अभियान चला. हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि छापेमारी के दौरान क्या बरामद हुआ. जैसे ही खबर फैली, जुबीन गर्ग के प्रशंसकों की भीड़ मौके पर पहुंच गई.

SIT ने जुबीन के मैनेजर के घर की छापेमारी

नाराज फैन्स ने SIT की कार्रवाई पर सवाल उठाए. हालात बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल और ट्रैफिक पुलिस को मौके पर तैनात किया. भीड़ को शांत करने की अपील की गई. फिलहाल SIT की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

