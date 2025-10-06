scorecardresearch
 

जुबिन गर्ग की मौत का रहस्य गहराया, CID के समन पर 8 लोगों में से सिर्फ एक ने ही समन का जवाब दिया 7 की चुप्पी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग के अंतिम पलों में मौजूद आठ लोगों में से सिर्फ एक ने ही CID के समन का जवाब दिया है. बाकी सात लोग अब तक सामने नहीं आए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच पूरी करने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए.

जुबिन गर्ग (File Photo: PTI)
जुबिन गर्ग (File Photo: PTI)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को बताया कि सिंगापुर में गायक जुबीन गर्ग की मौत के समय उनके साथ मौजूद आठ लोगों में से सात ने अब तक CID के समन का जवाब नहीं दिया है. उन्होंने कहा कि केवल रुपकमल कलिता ने ही जांच दल के बुलावे पर जवाब दिया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि रुपकमल कलिता 19 सितंबर को उस यॉट पर मौजूद थे, जहां जुबीन गर्ग की समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी. शर्मा ने कहा कि कलिता मंगलवार को गुवाहाटी पहुंचेंगे और SIT टीम से पूछताछ में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि बाकी सात लोगों ने अब तक जांच में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं दी है.

आठ लोगों में से सात ने CID के समन का जवाब नहीं दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन पर दबाव बनाए रखेगी ताकि वे जल्द से जल्द असम आएं और जांच में सहयोग करें. शर्मा ने कहा कि हम उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे सहयोग करें, एक व्यक्ति आया तो बाकी भी आएंगे. मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि असम पुलिस को सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं है.

सबूत जुटाने के बाद सिंगापुर पुलिस भारत से साझा करेगी

इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत और सिंगापुर के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) के तहत सिंगापुर पुलिस जो भी सबूत जुटाएगी, उसे हमारे साथ साझा किया जाएगा. सिंगापुर को औपचारिक अनुरोध भेजा जा चुका है, लेकिन किसी विदेशी देश में दूसरी देश की पुलिस को जांच की अनुमति नहीं दी जाती है.

