Kerala: नाबालिग के साथ फरार हुई 30 वर्षीय महिला, POCSO एक्ट में हुई गिरफ्तार

केरल में 30 वर्षीय महिला को 17 वर्षीय नाबालिग के साथ फरार होने और यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया. दोनों को कर्नाटक के कोल्लूर से पकड़ा गया. महिला को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा.

यौन शोषण के आरोप में महिला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
केरल के चेरथला इलाके में पुलिस ने 30 वर्षीय महिला को नाबालिग के साथ फरार होने और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है. महिला दो बच्चों की मां है और आरोपी बनाकर पर उस पर POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

पुलिस के अनुसार महिला अपने 17 वर्षीय दूर के रिश्तेदार के साथ लगभग एक सप्ताह पहले घर से फरार हो गई थी. दोनों के परिवारों ने अलग-अलग थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और दोनों को पांच दिन बाद कर्नाटक के कोल्लूर से बरामद किया.

महिला पर दर्ज हुआ POCSO एक्ट के तहत केस

जांच में सामने आया कि फरार रहने के दौरान दोनों ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से परहेज किया ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस न हो सके. पुलिस ने बताया कि महिला ने कोल्लूर में एक मकान किराए पर लिया था और वहीं बसने का प्रयास कर रही थी.

पुलिस का कहना है कि महिला और नाबालिग की मुलाकात एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी. इसके बाद कथित शोषण की शुरुआत हुई. बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के उसे वापस घर लाने की कोशिश के बाद लड़के के गांव से फरार हो गई थी.

कोर्ट में पेशी के बाद महिला को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

चेरथला पुलिस ने महिला को POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया. अदालत ने महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

---- समाप्त ----
