'जब लोग परेशानी में हैं तो मैं रात्रिभोज कैसे आयोजित कर सकता हूं', NDA सांसदों की बैठक में बोले पीएम मोदी

देश के कई हिस्सों, खासकर पंजाब में आई बाढ़ और लोगों की तकलीफों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे हालात में रात्रिभोज का आयोजन उचित नहीं है. उन्होंने साफ संदेश दिया कि सरकार का पहला दायित्व पीड़ितों के साथ खड़ा होना है और इस समय उत्सव या भोज से ज्यादा संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: Reuters)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ जीएसटी सुधारों पर बैठक की. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में 20–30 व्यापारी सम्मेलन आयोजित करें. इन सम्मेलनों के माध्यम से व्यापारियों और दुकानदारों को जीएसटी के लाभ और सुधारों की जानकारी दी जाए.

पीएम मोदी ने नवरात्रि से दिवाली तक स्वदेशी मेलों के आयोजन पर भी जोर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को भारतीय उत्पाद खरीदने और मेड इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के हर सेक्टर में एक प्रदर्शनी का आयोजन करें.

नवरात्रि से दिवाली तक स्वदेशी मेलों के आयोजन पर जोर

प्रधानमंत्री ने गर्व से कहो ये स्वदेशी है थीम को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों में स्थानीय कारीगरों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर बने सामान को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी.

पीएम मोदी ने एनडीए बैठक में हिस्सा लिया

पीएम मोदी ने पंजाब और अन्य हिस्सों में आई बाढ़ और लोगों की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश के लोग परेशानी में हैं तो वे रात्रिभोज का आयोजन नहीं कर सकते. इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने दिल्ली में हुई एनडीए बैठक में हिस्सा लिया. साथ ही उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पूरे देश में उत्साह है और लोग मानते हैं कि वे अपने अनुभव और समझ से इस पद को और समृद्ध करेंगे.

