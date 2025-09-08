'जब लोग परेशानी में हैं तो मैं रात्रिभोज कैसे आयोजित कर सकता हूं', NDA सांसदों की बैठक में बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ जीएसटी सुधारों पर बैठक की. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में 20–30 व्यापारी सम्मेलन आयोजित करें. इन सम्मेलनों के माध्यम से व्यापारियों और दुकानदारों को जीएसटी के लाभ और सुधारों की जानकारी दी जाए.

पीएम मोदी ने नवरात्रि से दिवाली तक स्वदेशी मेलों के आयोजन पर भी जोर दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को भारतीय उत्पाद खरीदने और मेड इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्र के हर सेक्टर में एक प्रदर्शनी का आयोजन करें.

प्रधानमंत्री ने गर्व से कहो ये स्वदेशी है थीम को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों में स्थानीय कारीगरों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा स्वदेशी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि इससे स्थानीय स्तर पर बने सामान को प्रोत्साहन मिलेगा और छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी.

Participated in the NDA meeting in Delhi, attended by MPs across the NDA family. The candidature of Thiru CP Radhakrishnan has generated immense enthusiasm all across. People believe that he will be an excellent Vice President, who will enrich the office with his wisdom and… pic.twitter.com/VFrGdWXqxq — Narendra Modi (@narendramodi) September 8, 2025

पीएम मोदी ने पंजाब और अन्य हिस्सों में आई बाढ़ और लोगों की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश के लोग परेशानी में हैं तो वे रात्रिभोज का आयोजन नहीं कर सकते. इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने दिल्ली में हुई एनडीए बैठक में हिस्सा लिया. साथ ही उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पूरे देश में उत्साह है और लोग मानते हैं कि वे अपने अनुभव और समझ से इस पद को और समृद्ध करेंगे.

