Mysuru: प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या, मुंह में विस्फोटक पाउडर डालकर प्रेमी ने दी दर्दनाक मौत

कर्नाटक के मैसूर जिले में एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है. भेर्या गांव के एक लॉज में प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी और फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. यह मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का बताया जा रहा है.

मृतका की पहचान रक्षिता (20) के रूप में हुई है, जो हंसूर तालुक के गेरासनहल्लि गांव की रहने वाली थी. आरोपी सिद्धराजु पेरियापटना तालुक के बेट्टादापुरा गांव का रहने वाला है.

प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट

जानकारी के अनुसार, रक्षिता की शादी एक प्रवासी मजदूर से हुई थी जो केरल में काम करता है. इसके बावजूद उसका आरोपी सिद्धराजु से प्रेम संबंध था. घटना वाले दिन दोनों एक लॉज में ठहरे थे, जहां किसी बात पर विवाद हो गया. गुस्से में आरोपी ने रक्षिता के मुंह में विस्फोटक पाउडर डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया.

वारदात के बाद आरोपी ने घटना को मोबाइल फोन के ब्लास्ट के रूप में दिखाने की कोशिश की. हालांकि, जब वह मौके से भागने लगा तो स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सलिग्रामा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मैसूर एसपी विष्णुवर्धन एन ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किए गए रसायन की जांच एफएसएल टीम कर रही है. पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----