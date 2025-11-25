कर्नाटक के कलबुर्गी में सड़क हादसा, IAS अधिकारी महंतेश बिलगी समेत तीन की मौत

कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें IAS अधिकारी और बेसकॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर महंतेश बिलगी की मौत हो गई. हादसा जवर्गी तालुक के गौनहल्लि गांव के पास उस समय हुआ जब उनकी इनोवा कार अनियंत्रित होकर खुद ही एक बड़े हादसे का शिकार हो गई. दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही तीन लोगों की जान चली गई, जिनमें महंतेश बिलगी और शंकर बिलगी शामिल थे.

और पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार, सभी लोग अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे. कार में सवार लोग सुबह के समय यात्रा पर निकले थे. रास्ते में अचानक वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सड़क किनारे जाकर पलट गई. हादसा बेहद दर्दनाक था और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाई गई.

स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी.

सड़क हादसे में IAS अधिकारी की मौत

पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों और मृतकों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हादसे का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Advertisement

गाड़ी की तकनीकी जांच करवाई जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया है कि यह स्वयं-हादसा है, जिसमें वाहन खुद ही अनियंत्रित हो गया. फिलहाल आगे की जांच जारी है. महंतेश बिलगी एक अनुभवी और सम्मानित IAS अधिकारी थे और बेसकॉम में अपनी सेवा के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े रहे. उनकी अचानक मृत्यु से प्रशासनिक हलकों में भी शोक की लहर है.

---- समाप्त ----