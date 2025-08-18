scorecardresearch
 

Karnataka: 4 साल की मासूम बच्ची को कुत्ते ने काटा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

दावणगेरे में 4 साल की बच्ची खदीरा भानु की मौत हो गई. उसे चार महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था. कई महीनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कुत्ते के काटने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत (Photo Credit: AI Generated)
कुत्ते के काटने से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत (Photo Credit: AI Generated)

दावणगेरे में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. 4 साल की मासूम बच्ची खदीरा भानु की मौत हो गई है. उसे चार महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था. बच्ची को उस वक्त गंभीर चोटें आई थीं और तब से वह अस्पताल में भर्ती थी.

जानकारी के मुताबिक, खदीरा अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्ची के चेहरे समेत शरीर के कई हिस्सों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. हमले के बाद बच्ची को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा.

कुत्ते के काटने से मासूम बच्ची की मौत 

कुत्ते के काटने के बाद खदीरा में रेबीज़ के लक्षण दिखाई देने लगे थे. डॉक्टर लगातार इलाज करते रहे, लेकिन चार महीने की लंबी जंग के बाद बच्ची जिंदगी की लड़ाई हार गई.

इस घटना से पूरे इलाके में दुख का माहौल है. परिजनों ने बताया कि बच्ची बहुत चंचल और होशियार थी, लेकिन कुत्ते के हमले ने उनकी खुशियां छीन लीं. चार महीने तक परिवार उम्मीद लगाए बैठा रहा, लेकिन आखिरकार खदीरा ने अस्पताल में अंतिम सांस ली.

स्थानीय प्रशासन को लेकर लोगों में गुस्सा

दावणगेरे में इस घटना के बाद लोग आवारा कुत्तों के खतरे को लेकर चिंता जता रहे हैं. स्थानीय लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि किसी और परिवार को ऐसी पीड़ा से न गुजरना पड़े.

