पंजाब: पुलिस रेड से घबराया युवक, तालाब में कूदा, डूबने से हुई मौत

पंजाब के मोगा ज़िले के गांव मलियांवाला में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस की रेड की डर से एक युवक ने तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान गवां दी. मृतक की पहचान 22 वर्षीय जगदीप सिंह के रूप में हुई है.

युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा. (Photo: Screengrab)
पंजाब के मोगा ज़िले के गांव मलियांवाला में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस की रेड की डर से एक युवक ने तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान गवां दी. मृतक की पहचान 22 वर्षीय जगदीप सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार पुलिस को शक था कि युवक अवैध शराब का कारोबार करता है. इसी सिलसिले में पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी. रेड के दौरान घबराए युवक ने पहले घर की छत पर चढ़कर भागने की कोशिश की और फिर तालाब में छलांग लगा दी. जिससे तालाब में वह डूब गया और उसकी मौत हो गई.

ग्रामीणों और परिजनों ने युवक का शव निकालकर मोगा सिविल अस्पताल के बाहर सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के कारण ही जगदीप की जान गई. मृतक की मासी ने मीडिया से कहा जगदीप शटरिंग का काम करता था. उसका नशे या शराब के किसी धंधे से कोई लेना-देना नहीं था. पुलिस की कार्रवाई ने हमारे बेटे की जिंदगी छीन ली, हमें इंसाफ चाहिए.

इस मामले पर डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह ने बताया मृतक जगदीप सिंह अवैध शराब बेचने के मामलों में शामिल था. पहले भी उसके घर पर एक्साइज विभाग की टीम रेड कर चुकी थी. मंगलवार को पुलिस पार्टी किसी अन्य कार्य से गुजर रही थी. पुलिस गाड़ी देखते ही वह घबरा गया और तालाब में कूद गया. जिससे उसकी मौत हो गई.

गांव वालों और पुलिस ने उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. परिवार ने अभी तक बयान दर्ज नहीं कराया है. बयान आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

(इनपुट- तन्मय सामंता)

---- समाप्त ----
