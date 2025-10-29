scorecardresearch
 

पंजाब: RTO ऑफिस में CM भगवंत मान ने जड़ा ताला, अब 1076 पर कॉल कर पाएं ड्राइविंग लाइसेंस समेत 56 सुविधाएं

पंजाब में RTO ऑफिस से जुड़ी 56 सेवाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर स्विच कर दिया गया है. इसी क्रम में सीएम मान ने RTO ऑफिस पर खुद ताला भी जड़ा. पंजाब सरकार ने इस पहल को ‘क्रांतिकारी कदम’ बताया है, जिसका मकसद सरकारी दफ्तरों में जनता की निर्भरता कम करना और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है.

पंजाब सीएम भगवंत मान ने RTO ऑफिस पर लगाया ताला. (Photo: ITG)
पंजाब में बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य के RTO दफ्तर में प्रतीकात्मक रूप से ताला जड़ दिया. दरअसल, पंजाब सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 56 सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन (Faceless) करने की घोषणा की है.

सरकार का दावा है कि इस कदम से ट्रांसपोर्ट विभाग में चल रही दलाली और रिश्वतखोरी खत्म होगी और जनता को घर बैठे सुविधा मिलेगी. प्रतीकात्मक ताला लगाने के बाद भगवंत मान ने ताले की चाबी कूड़ेदान में फेंक दी और कहा कि अब रिश्वतखोरी बंद. 

‘अब दलाली खत्म, घर बैठे बनेगा लाइसेंस’ – केजरीवाल

इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'ट्रांसपोर्ट विभाग में होने वाली दलाली से पंजाब के लोगों को मुक्ति मिलेगी. अब 1076 पर कॉल कर घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाया जा सकेगा. यह हमारी साफ नीयत और पारदर्शी व्यवस्था का प्रतीक है.'

आज से रिश्वतखोरी बंद: भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, 'आज RTO ऑफिस को ताला लगा दिया गया है. यहां जो रिश्वतखोरी चलती थी, वो अब खत्म हो गई है. हमने वादा किया था कि करप्शन पर Zero Tolerance होगी. अब 1076 पर कॉल करके Learning Licence समेत सभी सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी.'

