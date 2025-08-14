पटियाला-अंबाला हाईवे पर AGTF का बड़ा ऑपरेशन, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शार्पशूटर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने बुधवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरफ्तारी पटियाला-अंबाला हाईवे पर शंभू गांव के पास की गई. पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 एमएम की ग्लॉक पिस्टल और छह जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटर्स गिरफ्तार

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई AGTF की सतर्कता और सटीक सूचना के आधार पर की गई. गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से फरार थे और पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात में 15 से अधिक गंभीर अपराधों में वांछित थे. इनमें हत्या, रंगदारी, लूट और अवैध हथियार रखने जैसे मामले शामिल हैं.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों आरोपी एक हत्या की वारदात के बाद नेपाल भाग गए थे. वहां से उन्हें विदेश में बैठे गैंग के सरगनाओं ने पंजाब में एक 'सनसनीखेज वारदात' को अंजाम देने के निर्देश दिए थे. इस मिशन को पूरा करने के लिए वो हाल ही में वापस लौटे थे.

Advertisement

विक्की की हत्या में शामिल थे शूटर्स

DGP गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का हालिया मामला फाजिल्का में भारत रतन उर्फ विक्की की हत्या से भी जुड़ा है. पुलिस को शक है कि यह हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदेश पर की गई थी.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी से पंजाब में गैंगस्टर नेटवर्क पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है. AGTF अब इनके आपराधिक नेटवर्क और विदेशी संपर्कों की कड़ियों की जांच कर रही है. इसके अलावा, यह भी पता लगाया जा रहा है कि पंजाब में वो कौन सी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने जनता से अपील की कि वो संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके. इस कार्रवाई के बाद पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बाकी सक्रिय सदस्यों पर भी दबाव बढ़ेगा और वो जल्द ही गिरफ्त में होंगे.

---- समाप्त ----