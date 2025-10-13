Punjab: पंचायत मेंबर और उसके भाई पर 20 हमलावरों ने तलवारों से किया हमला, CCTV में कैद हुई वारदात

पंजाब के मोगा जिले से सोमवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. गांव मालके में पुरानी रंजिश के चलते करीब 15 से 20 हमलावरों ने दो सगे भाइयों पर तलवारों और तेजधार हथियारों से बेरहमी से हमला कर दिया. यह हमला गांव के मौजूदा पंचायत सदस्य गुरमीत सिंह और उनके बड़े भाई बिक्रम सिंह पर किया गया. दोनों को घर से बाहर बुलाकर उन पर ताबड़तोड़ वार किए गए. पूरा हमला पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है.

घटना के बाद दोनों घायलों को मोगा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. गुरमीत सिंह वर्तमान पंचायत का मेंबर है और गांव के मौजूदा सरपंच के साथ काम करता है. उसने बताया कि सोमवार सुबह उसे बाहर बुलाया गया कि किसी दुकान पर झगड़ा हो रहा है. जैसे ही वह अपने घर से निकला और मिठाई की दुकान के पास पहुंचा, तभी अचानक हथियारों से लैस लोग उस पर टूट पड़े.

उसने कहा कि जब उसका भाई बिक्रम सिंह बचाने पहुंचा तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया. गुरमीत सिंह ने बताया कि मौजूदा सरपंच राजा और पूर्व उम्मीदवार टीकू के बीच पंचायत चुनाव से चली आ रही रंजिश इस हमले की जड़ है. दोनों पहले आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े हुए थे, लेकिन चुनाव के दौरान अलग-अलग प्रत्याशी बन गए थे.

घटना की सूचना मिलते ही थाना समलसार की पुलिस मौके पर पहुंची. एसएचओ कमलजीत सिंह ने बताया कि सरपंच की सूचना पर पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. गुरमीत सिंह के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सभी हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

रिपोर्ट- तनमय समांता.