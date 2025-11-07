scorecardresearch
 

मोहाली पहुंचीं विश्व कप विजेता बेटियां... पंजाब सरकार ने किया जोरदार स्वागत

पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर स्वयं खिलाड़ियों का अभिनंदन करने पहुंचे. खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब लौटने के बाद टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी राज्यस्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा.

पंजाब सरकार ने फूलों के हार पहनाकर दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया. (Photo- ITG)
भारत को महिला क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब दिलाने वाली भारतीय टीम की दो पंजाबी बेटियों हरलीन देओल और अमनजोत कौर का शुक्रवार को मोहाली स्थित शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया. पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर स्वयं खिलाड़ियों का अभिनंदन करने पहुंचे.

एयरपोर्ट पर ढोल-नगाड़ों की थाप पर जब दोनों खिलाड़ी पहुंचीं, तो माहौल जश्न में बदल गया. पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों ने फूलों के हार पहनाकर और भांगड़ा कर दोनों खिलाड़ियों का सम्मान किया.

इस मौके पर विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा, जिला योजना बोर्ड की चेयरपर्सन प्रभजोत कौर, जसवंत कौर और पार्षद सरबजीत सिंह समाणा भी मौजूद रहीं. हरलीन और अमनजोत के स्वागत में स्थानीय खेलप्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी.

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “हमारी बेटियों ने पंजाब और भारत का मान बढ़ाया है. यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पहले ही वीडियो कॉल के जरिए हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और अमनजोत कौर को बधाई दी थी और राज्य सरकार द्वारा तीनों खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित करने की घोषणा की है."

सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि मान सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. उन्होंने कहा, “पंजाब की मिट्टी में खेलों का जुनून है. हमारी ये बेटियां आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं.”

खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब लौटने के बाद टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी राज्यस्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा.

