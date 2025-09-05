'पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवार के एक सदस्य को LPU में नौकरी', AAP सांसद अशोक मित्तल का ऐलान

पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने कई परिवारों की ज़िंदगी छीन ली है. किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पिता तो किसी ने घर का अकेला सहारा. लेकिन इस संकट की घड़ी में एक पहल ऐसी हुई, जिसने लोगों को सिर्फ राहत नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीद दी हैं. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने ऐलान किया है कि बाढ़ में जान गंवाने वाले हर परिवार के एक सदस्य को LPU यूनिवर्सिटी में स्थायी नौकरी दी जाएगी.

आम आदमी पार्टी सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि बाढ़ में 43 लोगों की मौत हुई है, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं हैं, ये इस त्रासदी के शहीद हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब एक ऐसा राज्य है, जो हमेशा देश के हर संकट में सबसे पहले आगे खड़ा होता है. आज जब खुद पंजाब संकट में है, तो हमें भी उसी एकजुटता से यहां के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए.

अशोक मित्तल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये का योगदान देकर सरकार के काम में भी सहयोग जताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की सराहना की. खासतौर पर 196 राहत कैंपों की स्थापना और 20 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने जैसे कदमों की. मित्तल ने साफ किया कि LPU की टीम हर परिवार से खुद संपर्क करेगी, लेकिन जिनसे संपर्क नहीं हो पाया है, वो खुद सामने आएं, ताकि मदद तुरंत मिल सके.



बता दें कि पंजाब इन दिनों भयानक बाढ़ की चपेट में है. इस आपदा में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है. करीब 1.71 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. राज्य के 23 जिलों के 1902 गांव पानी में डूब गए हैं, जिससे लगभग 3.84 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.

