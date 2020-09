कृषि कानून: लगातार छठे दिन जारी किसानों का विरोध, अमृतसर में रेल रोको अभियान

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध जारी है. पंजाब और हरियाणा में इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है और पिछले करीब एक हफ्ते से किसान सड़कों पर हैं. मंगलवार को भी पंजाब में किसान रेल की पटरी पर धरना देने के लिए बैठे रहे और अपने रेल रोको अभियान को आगे बढ़ाया.



पंजाब के देवीदासपुरा इलाके में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से प्रदर्शन जारी है और यहां अमृतसर रेल लाइन के पास वो पिछले 6 दिनों से धरना दे रहे हैं. किसानों ने रेल पटरी को जाम किया हुआ है और लगातार इस प्रदर्शन को जारी रखने की बात कह रहे हैं.



किसानों की ओर से चेतावनी दी गई है कि एक अक्टूबर को उनकी ओर से फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस दौरान कई अन्य राज्यों में भी किसान जुटेंगे.

Punjab: 'Rail Roko' agitation in Amritsar, by Kisan Mazdoor Sangharsh Committee -against #FarmBills (now laws), enters 6th day. Visuals from Devidaspura village.



