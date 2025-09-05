scorecardresearch
 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल में एडमिट

पिछले दो दिनों से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत नासाज थी. वह दवाएं लेकर घर पर ही आराम कर रहे थे, लेकिन कोई सुधार नहीं होने के बाद उन्हें आज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती. (Photo: PTI)
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत खराब हो गई है. डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत नासाज थी. सूत्रों की मानें तो उन्हें वायरल फीवर और डाइजेशन से संबंधित समस्या थी. वह दवाएं लेकर घर पर ही आराम कर रहे थे, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं होने और ब्लडप्रेशर में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें आज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

फोर्टिस अस्पताल ने एक बयान में कहा, 'पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को थकावट और हृदय गति कम होने की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल लाया गया. अस्पताल पहुंचने पर, उनकी जांच की गई और अब उनकी हालत स्थिर है. उन्हें अभी निगरानी में रखा गया है और उनके पल्स रेट में सुधार हुआ है. हमारी मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करने वाले थे. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री के बीमार पड़ने के बाद बैठक स्थगित कर दी गई है. इस बैठक में राज्य में चल रहे राहत और बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद थी, जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है. इससे पहले कल वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ सुल्तानपुर लोधी का दौरा करने वाले थे.

यह भी पढ़ें: पंजाब से हिमाचल और दिल्ली तक इस बार बारिश इतनी तबाही वाली क्यों? मौसम विभाग ने बताया कारण

इस इलाके के कई गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं. लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं जा सके थे. हालांकि, केजरीवाल ने बाद में अकेले ही कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. अरविंद केजरीवाल गुरुवार को मुख्यमंत्री मान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे. बता दें कि पंजाब भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है तथा गुरुवार तक 1.71 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है. 

पिछले दो हफ्तों में, भगवंत मान ने नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने मंगलवार को नाव से फिरोजपुर जिले के गट्टी राजो का दौरा किया था. वह अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया था. हालांकि, मुख्यमंत्री मान कल तक अपने एक्स अकाउंट पर अपडेट पोस्ट करते रहे. एक पोस्ट में, उन्होंने घोषणा की कि हर बाढ़ प्रभावित गांव में एक राजपत्रित अधिकारी तैनात किया जाएगा ताकि प्रशासन और निवासियों के बीच सीधा संपर्क सुनिश्चित हो सके और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके.

