कभी भंगड़ा किया, कभी पतंग उड़ाई...चलती बाइक पर सरदार जी की जानलेवा स्टंटबाजी वायरल

आए दिन तमाम दुर्घटनाओं के बावजूद सड़कों पर बाइक या कार से स्टंट करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे. हाल में पंजाब के बठिंडा-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल स्टंटमैन सरदारजी अपनी चलती मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए दिखाई दिए. पीछे कार से किसी ने उसका वीडियो बना लिया. वीडियो में कभी वह शख्स लेट कर बाइक चलाता दिखा, कभी ड्राइव करते हुए भंगड़ा करता हुआ तो कभी चलती बाइक पर पतंग उड़ाता हुआ

दौड़ती बाइक पर तरह-तरह के स्टंट

बठिंडा-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव खुड़ी कलां से हंडियाया तक यह मोटरसाइकिल स्टंटमैन तरह-तरह के स्टंट करता रहा. हैरानी तब हुई जब इस स्टंटमैन ने अपने दोनों हाथ छोड़कर कई किलोमीटर तक तरह-तरह के स्टंट किए. अब इस मोटरसाइकिल सवार द्वारा अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर किए गए स्टंट मनोरंजन के लिए देखे जा रहे हैं.

हो सकता था बड़ा हादसा

लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें, तो इस मोटरसाइकिल राइडर की एक गलती से कोई बड़ा हादसा हो सकता था. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि इस स्टंट राइडर ने मोटरसाइकिल पर किए गए स्टंट के लिए कोई खास ट्रेनिंग ली हुई थी. लेकिन रात के अंधेरे में ये स्टंट खतरनाक साबित हो सकते थे. कोई भी हादसा हो सकता था.

