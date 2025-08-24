scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई से बंबीहा गैंग के दो शूटर गिरफ्तार, SBS नगर हत्याकांड में बड़ी सफलता

पंजाब पुलिस ने मुंबई से लकी पटियाल-बंबीहा गैंग के दो शूटरों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों जुलाई में SBS नगर के पोजेवाल में हरदीप सिंह उर्फ दीपा कुलपुरिया की हत्या में शामिल थे. आरोपियों ने अमेरिका स्थित गिरोह सदस्य के इशारे पर वारदात की. पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी से आगे की कई आपराधिक घटनाएं टल गईं.

Advertisement
X
मुंबई से बंबीहा गैंग के दो शूटर गिरफ्तार- (Photo: Representational)
मुंबई से बंबीहा गैंग के दो शूटर गिरफ्तार- (Photo: Representational)

पंजाब पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकी पटियाल-देविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े दो शूटरों को मुंबई से गिरफ्तार किया. ये गिरफ्तारी SBS नगर जिले के पोजेवाल इलाके में पिछले महीने हुई हत्या के मामले में की गई है.

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण गैंगर (25), निवासी रोड़ माजरा, होशियारपुर और जसकरनदीप सिंह उर्फ कल्लू (23), निवासी रामगढ़ झुंगियां, गरशंकर के रूप में हुई है.

हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते की गई थी
2 जुलाई को पोजेवाल के कुलपुर गांव में हरदीप सिंह उर्फ दीपा कुलपुरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या को करण और जसकरनदीप ने अमेरिका में बैठे जसकरन सिंह उर्फ कन्नू के इशारे पर अंजाम दिया. यह हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते की गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

शराब की 809 पेटियां बरामद.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
पंजाब से झारखंड जा रही करोड़ों की अंग्रेजी शराब पकड़ी, राजस्थान के दो युवक गिरफ्तार 
tanker blast
पंजाब: LPG टैंकर ब्लास्ट में सात लोगों की मौत, 15 लोग झुलसे, होशियारपुर-जालंधर रोड पर हादसा 
Mann government in Punjab has come into action mode to deal with the flood crisis
बाढ़ संकट से निपटने के लिए एक्शन में मान सरकार, 8 कैबिनेट मंत्रियों ने संभाला मोर्चा, स्पेशल गिरदावरी के आदेश  
Bhagwant Mann
'वोट चोरी के बाद राशन चोरी, मेरे रहते रद्द नहीं होगा एक भी राशन कार्ड...', CM मान का केंद्र पर हमला 
बिक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट में कौन से खुलासे, देखें पंजाब आजतक में .... 

डीजीपी ने बताया कि दोनों आरोपी और कन्नू लकी पटियाल गिरोह से जुड़े हुए हैं. इस गिरोह का नाम कई आपराधिक घटनाओं में सामने आ चुका है.

पुलिस की जांच और ऑपरेशन
हत्या के बाद SBS नगर पुलिस ने एसपी (इन्वेस्टिगेशन) की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की. टीम ने मानव खुफिया तंत्र और तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों का लोकेशन मुंबई में ट्रेस किया.

Advertisement

SBS नगर के एसएसपी मेहताब सिंह ने बताया कि सुराग मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीमें मुंबई रवाना की गईं. वहां स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर के एआईजी नवजोत सिंह महल ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलरों से आगे और भी टारगेट पाने वाले थे. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो राज्य में और बड़ी आपराधिक वारदातें हो सकती थीं.

आगे की जांच जारी
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन आरोपियों को विदेश से कैसे निर्देश मिल रहे थे और इनके नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है.

पंजाब पुलिस का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से न केवल SBS नगर की हत्या का राज खुला है बल्कि भविष्य में होने वाले कई संभावित अपराधों को भी रोका जा सका है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement