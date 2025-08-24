मुंबई से बंबीहा गैंग के दो शूटर गिरफ्तार, SBS नगर हत्याकांड में बड़ी सफलता

पंजाब पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकी पटियाल-देविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े दो शूटरों को मुंबई से गिरफ्तार किया. ये गिरफ्तारी SBS नगर जिले के पोजेवाल इलाके में पिछले महीने हुई हत्या के मामले में की गई है.

पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण गैंगर (25), निवासी रोड़ माजरा, होशियारपुर और जसकरनदीप सिंह उर्फ कल्लू (23), निवासी रामगढ़ झुंगियां, गरशंकर के रूप में हुई है.

हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते की गई थी

2 जुलाई को पोजेवाल के कुलपुर गांव में हरदीप सिंह उर्फ दीपा कुलपुरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या को करण और जसकरनदीप ने अमेरिका में बैठे जसकरन सिंह उर्फ कन्नू के इशारे पर अंजाम दिया. यह हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते की गई थी.

डीजीपी ने बताया कि दोनों आरोपी और कन्नू लकी पटियाल गिरोह से जुड़े हुए हैं. इस गिरोह का नाम कई आपराधिक घटनाओं में सामने आ चुका है.

पुलिस की जांच और ऑपरेशन

हत्या के बाद SBS नगर पुलिस ने एसपी (इन्वेस्टिगेशन) की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की. टीम ने मानव खुफिया तंत्र और तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों का लोकेशन मुंबई में ट्रेस किया.

SBS नगर के एसएसपी मेहताब सिंह ने बताया कि सुराग मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीमें मुंबई रवाना की गईं. वहां स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर के एआईजी नवजोत सिंह महल ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी अपने विदेशी हैंडलरों से आगे और भी टारगेट पाने वाले थे. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो राज्य में और बड़ी आपराधिक वारदातें हो सकती थीं.

आगे की जांच जारी

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि इस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन आरोपियों को विदेश से कैसे निर्देश मिल रहे थे और इनके नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है.

पंजाब पुलिस का कहना है कि इन गिरफ्तारियों से न केवल SBS नगर की हत्या का राज खुला है बल्कि भविष्य में होने वाले कई संभावित अपराधों को भी रोका जा सका है.

