एक ‘ना’ और बदल गई रात... लुधियाना में होटल के अंदर विदेशी महिला को दोस्तों ने मारी गोली

पंजाब के लुधियाना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां उज्बेकिस्तान की रहने वाली एक विदेशी महिला को उसके ही दो परिचितों ने गोली मार दी. वजह सिर्फ इतनी थी कि महिला ने उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने से मना कर दिया. घटना के बाद घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

यह घटना लुधियाना के एक होटल में हुई, जहां महिला ठहरी हुई थी. जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी महिला को पहले से जानते थे और अक्सर उससे मिलते-जुलते रहते थे. घटना वाले दिन दोनों दोस्त होटल पहुंचे और महिला से बाहर घूमने, खासकर लॉन्ग ड्राइव पर चलने की जिद करने लगे. महिला ने साफ शब्दों में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. आरोप है कि इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में हिंसक रूप ले बैठी.

बताया जा रहा है कि कहासुनी बढ़ने पर एक आरोपी ने अचानक पिस्टल निकाल ली और महिला पर गोली चला दी. गोली लगते ही महिला होटल के कमरे में ही गिर पड़ी. गोली की आवाज सुनकर होटल स्टाफ और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इलाज शुरू किया. लुधियाना के डीसीपी किरणजीत सिंह तेजा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों आरोपी महिला के परिचित थे और घटना के वक्त होटल में मौजूद थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने महिला पर लॉन्ग ड्राइव पर चलने का दबाव बनाया था. महिला के मना करने पर उनमें से एक ने गुस्से में आकर गोली चला दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके से ही हिरासत में ले लिया और उनके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के पीछे कोई और वजह तो नहीं थी और हथियार कहां से लाया गया था. होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जिससे पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और महिला के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा.

बताया जा रहा है कि घायल महिला करीब एक साल पहले भारत आई थी. शुरुआत में वह दिल्ली में रही और उसके बाद लगभग छह महीने से लुधियाना में रह रही थी. वह यहां किन कारणों से ठहरी थी, इस बारे में पुलिस विस्तृत जानकारी जुटा रही है. घटना के बाद विदेशी महिला की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब आरोपी उसके परिचित ही निकले.

