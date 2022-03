पंजाब में मिली करारी हार के बाद सिद्धू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है. दरअसल, 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे की मांग की थी.

नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी. नवजोत सिद्धू ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष की इच्छा के मुताबिक मैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं.

