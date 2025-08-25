scorecardresearch
 

लुधियाना गुरुद्वारा में बेअदबी, महिला ने उतारे कपड़े, घटना CCTV में कैद, पुलिस ने दर्ज किया केस

लुधियाना के साहनेवाल में गुरुद्वारा साहिब में एक महिला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपने कपड़े उतार दिए. यह घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के सदस्य की शिकायत पर धारा 298 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया.

गुरुद्वारे में महिला ने कपड़े उतारे (Photo: Screengrab)
पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवाल में श्री गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी का मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अपने कपड़े उतार दिए, जिससे संगत में हंगामा मचना शुरू कर दिया. 

बताया जा रहा है कि मामले की शुरुआत तब हुई जब महिला ने बताया कि उसकी चाबियां खो गई थीं और इसी कारण वह गुरुद्वारा साहिब में आई थी. लेकिन अचानक उसने कपड़े उतारने शुरू कर दिए. वहां मौजूद संगत ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह नहीं मानी और हंगामा करती रही.

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष कपड़े उतारे

किसी तरह से  संगत ने मिलकर महिला को काबू किया. पूरी घटना गुरुद्वारा में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. इसका वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया. संगठन अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के सदस्य जसवंत सिंह चीमा ने इस संबंध में थाना साहनेवाल पुलिस को शिकायत दी.

पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया

पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 298 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस महिला की मानसिक स्थिति, घटना के कारण और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. गुरुद्वारा प्रबंधन ने इसे आस्था के साथ जुड़ा गंभीर मामला बताया है.

