लुधियाना: कोर्ट में पेशी के दौरान वकील ने जूता कारोबारी प्रिंकल को मारा थप्पड़, मचा हंगामा

लुधियाना के जूता कारोबारी और इन्फ्लूएंसर गुरविंदर सिंह प्रिंकल को पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट के दरवाजे पर एक वकील ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिससे हंगामा मच गया. पुलिस ने तुरंत हालात काबू में किए और कोर्ट परिसर से युवकों को बाहर निकाला.

कोर्ट रूम में वकील ने इन्फ्लूएंसर गुरविंदर सिंह प्रिंकल को मारा थप्पड़ (Photo: Screengrab)
लुधियाना में जूता कारोबारी और इन्फ्लूएंसर गुरविंदर सिंह प्रिंकल को पुलिस ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया. प्रिंकल पर 2022 में एडवोकेट गगनप्रीत की पत्नी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप था. इस मामले में गगनप्रीत ने थाना सराभा नगर में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर प्रिंकल को कोर्ट में पेश किया.

कोर्ट परिसर में जैसे ही प्रिंकल को लाया गया, वहां मौजूद एक वकील ने अचानक उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया. घटना कोर्ट के दरवाजे पर हुई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और बेवजह कोर्ट में घुसे युवकों को बाहर निकाल दिया.

वकील ने कोर्ट परिसर में मारा थप्पड़

बता दें, प्रिंकल लुधियाना के जाने-माने जूता कारोबारी और सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर हैं. वह अक्सर अपने बयानों और गतिविधियों के चलते विवादों में रहते हैं. करीब नौ महीने पहले उनकी दुकान पर गैंगस्टर रिषभ बैनीपाल ने फायरिंग की थी, जिसमें प्रिंकल को छह से सात गोलियां लगी थीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

घटना का वीडियो आया सामने

इसके अलावा, प्रिंकल का नाम कई बार गैंगस्टर के निशाने पर आने के मामलों में भी सामने आया है. हाल ही में उन्होंने गैंगस्टर के खिलाफ हत्या की साजिश का मामला भी दर्ज करवाया था. प्रिंकल पहले भाजपा से भी जुड़े रह चुके हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से प्रिंकल को सुर्खियों में ला दिया है.

