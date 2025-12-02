तरन तारन में दिन दिहाड़े दुकानदार की गोली मारकर हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद

पंजाब के तरन तारन जिले में सोमवार को एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली वारदात सामने आई. खडूर साहिब रोड पर स्थित भुल्लर गांव में करियाणा दुकानदार दलजीत सिंह की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या इतनी अचानक हुई कि दुकान में मौजूद किसी को भी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला. पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दो युवक सामान्य ग्राहक की तरह दुकान में प्रवेश करते हैं.

और पढ़ें

सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दोनों युवक दुकान में आते ही सामान देखने का नाटक करते हैं. कुछ ही सेकंड बाद वे गल्ले की ओर बढ़ते हैं और नकदी निकालने की कोशिश करते हैं. उसी समय दलजीत सिंह मौके पर पहुंच जाते हैं और लूट का विरोध करते हैं. विरोध से बौखलाकर एक युवक तुरंत पिस्तौल निकालता है और दलजीत सिंह पर लगातार तीन गोलियां चला देता है. गोलियां लगते ही दुकानदार वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और आरोपी नकदी लेकर तुरंत दुकान से भाग जाते हैं.

घटना के समय दुकान में दलजीत सिंह की मां और बेटा भी मौजूद थे. अचानक हुई गोलीबारी से दुकान में अफरा तफरी मच गई. परिवार के लोग घायल दलजीत को मौके से उठाकर तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खबर के फैलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में दुकान पर एकत्रित हो गए. इलाके में भय और आक्रोश दोनों का माहौल देखा गया.

Advertisement

दुकानदार की गोली मारकर हत्या

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि दिन दिहाड़े ऐसी वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ी हैं. उन्होंने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

घटना की सूचना मिलते ही एसपी इन्वेस्टिगेशन रिपूतपंदीप सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायज़ा लिया. उन्होंने दुकान के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और परिवार वालों व स्थानीय लोगों से बातचीत की. एसपी ने बताया कि पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने दावा किया कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाएगा.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दुकान से बरामद फुटेज काफी स्पष्ट है और उसमें दोनों आरोपियों की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है, ताकि लुटेरों के भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके. टीमों को कई दिशाओं में रवाना किया गया है और आसपास के जिलों को भी सतर्क कर दिया गया है.

घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद

Advertisement

घटना के बाद भुल्लर और आसपास के गांवों में दहशत का माहौल फैल गया है. लोग कह रहे हैं कि जब दिन दिहाड़े दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा. ग्रामीणों और व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिस न सिर्फ गश्त बढ़ाए बल्कि रात और सुबह के समय विशेष निगरानी रखे.

दुकानदार दलजीत सिंह को इलाके में एक शांत स्वभाव और मिलनसार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था. उनकी दुकान कई सालों से चल रही थी और स्थानीय लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान वहीं से खरीदते थे. उनकी हत्या ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया है. परिवार पर अचानक आए इस हादसे ने सभी को सदमे में डाल दिया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

स्थानीय लोग और दुकानदार संगठन जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि घटना गंभीर है और आरोपियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा. अधिकारियों ने यह भी कहा कि इलाके में असामाजिक तत्वों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

तरन तारन में इस घटना ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है. लोग कह रहे हैं कि पुलिस को ऐसे इलाकों में जहां दुकानें मुख्य सड़कों पर हैं, गश्त को नियमित और मजबूत करना चाहिए. घटना की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा.



---- समाप्त ----

रिपोर्टर- मनीष शर्मा