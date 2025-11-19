scorecardresearch
 

'अपनी मर्जी से मुसलमान बन रही', PAK पहुंची पंजाब की सरबजीत का नया Video आया सामने

कपूरथला की सरबजीत कौर का पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह कह रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर नासिर हुसैन से निकाह किया है. वह चार नवंबर को सिख तीर्थयात्रियों के साथ पाकिस्तान गई थीं, लेकिन 13 नवंबर को समूह के लौटने के बाद भी भारत नहीं लौटीं. सात नवंबर को उन्होंने अदालत में बयान भी दर्ज कराया था.

सरबजीत कौर का वीडिया आया सामने (Photo: Screengrab)
पंजाब के कपूरथला की रहने वाली सरबजीत कौर का पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. वीडियो में सरबजीत कौर एक व्यक्ति के साथ बैठी दिखाई देती हैं और बता रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और नासिर हुसैन नाम के व्यक्ति से निकाह किया है. उन्होंने यह भी कहा कि उनका पहले ही तलाक हो चुका है और इस रिश्ते को लेकर कोई दबाव नहीं है.

सरबजीत कौर चार नवंबर को सिख तीर्थयात्रियों के समूह के साथ पाकिस्तान गई थीं. यह समूह बाबा गुरु नानक की जयंती के अवसर पर ननकाना साहिब जाने वाला था. भारत से लगभग 2 हजार सिख तीर्थयात्री इस यात्रा का हिस्सा थे. सभी तीर्थयात्रियों को 13 नवंबर को भारत लौटना था, लेकिन सरबजीत उनके साथ नहीं लौटीं.

सरबजीत कौर का नया वीडियो आया सामने

वकील अहमद हसन पाशा ने बताया कि सरबजीत और नासिर हुसैन ने पांच नवंबर को इस्लाम अपनाने का प्रमाणपत्र बनवाया था और उनका विवाह शेखपुरा की यूनियन काउंसिल में पंजीकृत कराया गया था. अदालत में जमा किए गए विवाह प्रमाणपत्र में नासिर हुसैन की उम्र 43 वर्ष दर्ज है और मेहर की रकम 10 हजार रुपये तय की गई है. इसमें यह भी लिखा गया है कि नासिर पहले से शादीशुदा हैं और उन्हें दूसरी शादी के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.

सिख तीर्थयात्रियों के समूह के साथ पाकिस्तान पहुंचीं थीं

सरबजीत कौर ने अपने बयान में कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ है और वह अपनी इच्छा से पाकिस्तान आई हैं. उन्होंने बताया कि भारत से जाते समय वह सिर्फ तीन कपड़े लेकर आई थीं और उनके पास कोई सामान नहीं था. सात नवंबर को शेखपुरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था. इसके बाद से उनके पाकिस्तान में रुकने और भारत न लौटने को लेकर उनके परिवार और अधिकारियों में चिंता बनी हुई है. नासिर हुसैन का मोबाइल फोन भी बंद बताया जा रहा है.

