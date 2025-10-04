scorecardresearch
 

'आई लव मोहम्मद' कैंपेन पर अब जालंधर में तनाव, दो समुदाय आमने-सामने

जालंधर में उस समय तनाव फैल गया जब 'आई लव मोहम्मद' कैंपेन की गिरफ्तारी के विरोध में निकाले गए मार्च के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हो गया. प्रदर्शनकारियों और एक युवक के बीच कहासुनी ने माहौल को गर्मा दिया. पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की. विधायक परगट सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

जालंधर में दो गुट आए आमने-सामने (Photo: Representational)
पंजाब के जालंधर में शुक्रवार को दो समुदायों के बीच 'आई लव मोहम्मद' कैंपेन को लेकर तनाव फैल गया. दरअसल, उत्तर प्रदेश के बरेली में "आई लव मोहम्मद" कैंपेन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में एक समुदाय के लोगों ने जालंधर में मार्च निकालकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी की थी. इस दौरान दूसरे समुदाय के युवक से विवाद हो गया, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए.

'आई लव मोहम्मद' पर जालंधर में बवाल

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घटना उस समय हुई जब एक संगठन के बैनर तले लोग गिरफ्तारी के विरोध में मार्च करते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे. ज्ञापन सौंपने से पहले ही वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों और स्कूटी से गुजर रहे दूसरे समुदाय के एक युवक के बीच कहासुनी हो गई.

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि युवक ने धार्मिक नारे लगाए, जबकि युवक का कहना था कि उसे रोककर पीटा गया और उसकी स्कूटी की चाबी भी छीन ली गई. इस बीच मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर युवक को सुरक्षित निकाला.

घटना के बाद देर शाम हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया. इसके चलते पुलिस ने युवक की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर में गलत तरीके से रोकना, मारपीट करना और धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराएं शामिल की गई हैं.

कांग्रेस नेता की शांति बनाए रखने की अपील

हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

इस बीच, जालंधर कैंट से कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने दोनों समुदायों से शांति और भाईचारे की अपील की. उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से सौहार्द और एकता की मिसाल रहा है, किसी को भी इसे बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सिंह ने लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और कानून पर भरोसा रखने की अपील की है.

 

