scorecardresearch
 

Feedback

जालंधर: 13 वर्षीय लड़की की रेप के बाद हत्या, 9 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी

जालंधर में 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में आरोपी हरमिंदर सिंह उर्फ रिंपी को अदालत ने 9 दिन का पुलिस रिमांड दिया है. पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करेगी. इस मामले में लापरवाही के आरोप में एएसआई मंगतराम को सस्पेंड किया गया है और विभागीय जांच जारी है.

Advertisement
X
हरमिंदर सिंह को कोर्ट ने 9 दिन की पुलिस रिमांड दी (Photo: Screengrab)
हरमिंदर सिंह को कोर्ट ने 9 दिन की पुलिस रिमांड दी (Photo: Screengrab)

पंजाब के जालंधर में 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने आरोपी हरमिंदर सिंह उर्फ रिंपी को सोमवार को माननीय अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 9 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस का कहना है कि उन्होंने अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 9 दिन का रिमांड मंजूर किया है.

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के एडीसीपी 2 हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि इस मामले में पास्को एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत आरोपी पर केस दर्ज किया गया है. अब पुलिस रिमांड मिलने के बाद आरोपी से पूछताछ करेगी और यह पता लगाएगी कि क्या आरोपी किसी और मामले में भी शामिल रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड मंजूर की

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आमिर को कोर्ट ने NIA रिमांड पर भेजा, 10 दिन होगी पूछताछ  
lalit modi and sameer modi
भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर की रेप केस में बढ़ेगी मुश्किलें, 2 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर 
सस्पेंड CSP पूजा पांडेय 3 दिन की रिमांड पर भेजी गईं.(File Photo:ITG)
सिवनी हवाला लूट: CSP पूजा पांडेय गोद में बच्ची को लिए कोर्ट में पेश 
Durgapur Gangrape Case
दुर्गापुर गैंगरेप मामले में पांचवां आरोपी शफीकुल गिरफ्तार 
CM rekha gupta attack
दिल्ली CM पर हमले का आरोपी 5 दिन की रिमांड पर, राजकोट ले जा सकती है पुलिस 

एडीसीपी गिल ने यह भी बताया कि इस मामले में लापरवाही के आरोप में एएसआई मंगतराम को सस्पेंड किया गया है और उसे लाइन हाजिर किया गया है. उन्होंने कहा कि मंगतराम की भूमिका की भी जांच की जाएगी और विभागीय एक्शन प्रक्रिया जारी है.

रेप के बाद नाबालिग की हत्या


वहीं मृतक लड़की के वकील पंकज शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा मांगे गए 10 दिन के रिमांड की जगह अदालत ने 9 दिन का रिमांड दिया है. उन्होंने बताया कि 9 दिन का समय पुलिस की जांच और आरोपी से पूछताछ के लिए काफी है. उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद ही यह पता चल पाएगा कि मामले में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं. वकील ने यह भी कहा कि एएसआई मंगतराम के खिलाफ कार्रवाई सही दिशा में उठाया गया कदम है और आगे पुलिस विभाग जांच पूरी करेगा.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- देवेन्द्र कुमार
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement