जालंधर: 13 वर्षीय लड़की की रेप के बाद हत्या, 9 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी

पंजाब के जालंधर में 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने आरोपी हरमिंदर सिंह उर्फ रिंपी को सोमवार को माननीय अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 9 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस का कहना है कि उन्होंने अदालत से 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन अदालत ने 9 दिन का रिमांड मंजूर किया है.

जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के एडीसीपी 2 हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि इस मामले में पास्को एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत आरोपी पर केस दर्ज किया गया है. अब पुलिस रिमांड मिलने के बाद आरोपी से पूछताछ करेगी और यह पता लगाएगी कि क्या आरोपी किसी और मामले में भी शामिल रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड मंजूर की

एडीसीपी गिल ने यह भी बताया कि इस मामले में लापरवाही के आरोप में एएसआई मंगतराम को सस्पेंड किया गया है और उसे लाइन हाजिर किया गया है. उन्होंने कहा कि मंगतराम की भूमिका की भी जांच की जाएगी और विभागीय एक्शन प्रक्रिया जारी है.

रेप के बाद नाबालिग की हत्या



वहीं मृतक लड़की के वकील पंकज शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा मांगे गए 10 दिन के रिमांड की जगह अदालत ने 9 दिन का रिमांड दिया है. उन्होंने बताया कि 9 दिन का समय पुलिस की जांच और आरोपी से पूछताछ के लिए काफी है. उन्होंने कहा कि पूछताछ के बाद ही यह पता चल पाएगा कि मामले में कौन-कौन से नए तथ्य सामने आते हैं. वकील ने यह भी कहा कि एएसआई मंगतराम के खिलाफ कार्रवाई सही दिशा में उठाया गया कदम है और आगे पुलिस विभाग जांच पूरी करेगा.

