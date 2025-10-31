पंजाब: जगरांव में दिनदहाड़े कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की बात आई सामने

जगरांव के हरि सिंह अस्पताल रोड पर 26 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी तेजपाल सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुरानी रंजिश में हुए झगड़े के दौरान युवक ने रिवॉल्वर से तेजपाल के सीने पर गोली चलाई. साथी उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.

जगरांव में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक घटना सामने आई. हरि सिंह अस्पताल रोड पर एक युवा कबड्डी खिलाड़ी की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 26 वर्षीय तेजपाल सिंह के रूप में हुई है, जो बेट इलाके के गांव गिद्दड़विंडी का रहने वाला था. जानकारी के अनुसार, तेजपाल अपने दो दोस्तों के साथ हरि सिंह रोड स्थित एक फैक्ट्री के पास जा रहा था.

कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या

इसी दौरान वहां पुराने विवाद को लेकर दूसरा गुट पहुंच गया. दोनों पक्षों में बहसबाजी शुरू हुई. देखते ही देखते मामला झगड़े में बदल गया. इसी बीच एक युवक ने रिवॉल्वर निकालकर तेजपाल के सीने पर गोली दाग दी. गोली लगते ही तेजपाल जमीन पर गिर पड़ा और उसके कपड़े खून से लाल हो गए.

तेजपाल के साथी तुरंत उसे गाड़ी में डालकर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही थाना सिटी पुलिस और सीआईए स्टाफ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. वहीं, आरोपी की तलाश में दबिश भी दी जा रही है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन

एसएसपी अंकुर गुप्ता ने बताया कि यह घटना पुरानी रंजिश में हुई लगती है. पुलिस टीम आरोपी को जल्द गिरफ्तार करेगी. मौके पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग दिनदहाड़े हुई वारदात से हैरान हैं.

रिपोर्ट- तन्मय सामंत